Осенью своих поклонников новым клипом порадует ЕВГЕНИКА

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С клипом можно будет познакомиться на YouTube-канале исполнительницы. Песня «Сантехник» очень смешная, но вместе с тем и драматичная. Знакомый многим девушкам пикантный сюжет превратился в настоящий комедийный мини-фильм. Такой преемницей мог бы гордиться даже Шнур.Как рассказала российская поп, этно-поп и фолк-певица, композитор, актриса, писательница, блогер, телеведущая и потрясающая мама ЕВГЕНИКА, она сочинила идею клипа, написала сценарий и раскадровку. Единомышленниками в этой работе стали режиссер и оператор, поэтому работа была сделана очень быстро, причем на съемочной площадке непрерывно звучал смех.ЕВГЕНИКА серьезно занимается музыкой. В ее карьере уже случились четыре сольных альбома, совместная работа с «Бурановскими бабушками» и россыпь хитов, среди которых такие популярные, как «Милый», «После меня», «Пуля в висок». ЕВГЕНИКА не только строит музыкальную карьеру, но и открыла свою школу вокала. Для этого у нее есть все необходимое – талант и два высших музыкальных образования, красный диплом РАМ им. Гнесиных, а также звания лауреата многочисленных российских и зарубежных конкурсов, золотая медаль Дельфийских игр.