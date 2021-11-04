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Михаил Романов назвал введение цифрового полиса ОМС повышением эффективности предоставления медпомощи

Новости
Михаил Романов назвал введение цифрового полиса ОМС повышением эффективности предоставления медпомощи

Повысить эффективность использования средств обязательного медицинского страхования и предоставления медицинской помощи позволит введение цифрового полиса обязательного медицинского образования.

Об этом заявил в комментариях депутат Государственной Думы ФС РФ, Первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по контролю, член фракции «Единая Россия» Михаил Валентинович Романов. Он рассказал, что на пленарном заседании Госдумы РФ был одобрен проект закона, предоставляющий россиянам возможность получать полис ОМС не на бумажном носителе, а на цифровом в виде штрих-кода.

Закон может вступить в силу с 1 января 2022 года. На реализацию этих и других мероприятий ФФОМС заложил в 2022 году 3,3 млрд рублей. Планируется создать «цифровой профиль» каждого гражданина, в котором будут указана информация о его здоровье, обращениях в медицинские организации, диагнозах.

Михаил Романов считает удобным цифровой метод хранения информации о пациенте. Это сделает обращение за медицинской помощью более оперативным и комфортным, особенно, если понадобится срочная медицинская помощь, потому что бумажные полисы люди с собой чаще всего не носят, а ОМС в смартфоне обеспечит гражданину бесплатные медицинские услуги. Кроме того, цифровой полис расширит перечень сервисов на портале госуслуг.