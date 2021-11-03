Марафон по ЛФК приобщит желающих к заботе о своем здоровье

просмотров: 63

Основная цель лечебной физкультуры – профилактика заболеваний м восстановление защитных сил организма.Николай Соловьев теме естественного оздоровления посвятил уже 15 лет. У него огромное количество учеников из 7 стран мира и 19 городов. За эти годы он провел 6 марафонов по повышению качества жизни, 75 уроков в комплексной обучающей программе для специалистов, 20 000 часов приёмов.Лечебный эффект физкультуры зиждется на движении, одной из важнейших функций любого живого организма. Действуя как биологический раздражитель, движение за счет возможностей самого организма стимулирует активность органов и систем, нормализует их работу.Марафон по лечебно-физической культуре позволит каждому участнику вернуться к вопросу правильных физических нагрузок не только для взрослых, но и для детей. Николай Соловьев представил программу предстоящего марафона. В рамках мероприятия специалисты и осознанные родители смогут узнать о способах диагностики и самодиагностики тела, научатся с этим работать. Николай Соловьев расскажет о нарушении осанки и обо всем, что с ней связано.Целый раздел марафона будет посвящен упражнениям для каждого вида мышц или частей тела, которые задействованы в ЛФК. Также участники узнают, что влияет на положение стопы, что формирует плоскостопие, как правильно подобрать обувь, как грамотно подобрать правильное спортивное белье для женщин.Еще одно направление марафона – как с точки зрения нумерологии определить, каким видом спорта лучше заниматься ребёнку: направить его в секцию спортивной гимнастики, бега или в бассейн.Для участников марафона подготовлен чек-лист «Когда и к каким специалистам нужно идти: логопеду, зубному, остеопату, кинезиологу».Занимаясь лечебно-физической культурой, человек заботится о своем здоровье и приобщает к этому процессу своих детей. Важнейшим результатом ЛФК является нормализация функционирования всех органов и систем человека – они начинают взаимодействовать и работать более согласованно, повышая эмоциональный тонус. Лечебная физкультура имеет не только мощный восстанавливающий эффект, но и позволяет укреплять иммунитет, а не расходовать его зря.