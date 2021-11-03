ДК "Россия" начинает поэтический марафон, посвященный творчеству Эдуарда Георгиевича Багрицкого

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Его первые стихи были напечатаны в 1913- 1914 годах в одесском альманахе «Аккорды» под псевдонимом «Эдуард Д.». С 1915 года поэт под псевдонимами «Эдуард Багрицкий», «Деси» и «Нина Воскресенская» начал публиковать свои стихи в популярных литературных альманахах. Вскоре он стал одной из самых заметных фигур в группе молодых одесских литераторов: Юрия Олеши, Ильи Ильфа, Валентина Катаева.Октябрьскую революцию 1917 года Э. Г. Багрицкий принял как мощную стихийную силу, которая преобразит и обновит мир. Во время гражданской войны он был бойцом Особого партизанского отряда, писал агитационные стихи, воззвания, листовки.В 1918-1925 годах Э. Г. Багрицкий публиковал свои произведения в одесских газетах и журналах, сотрудничал как поэт и художник в Южном бюро Украинского отделения Российского телеграфного агентства. В эти годы он написал много лирических стихотворений и поэм: «Птицелов», «Трактир», «Голуби», «Осень», «Фронтовик», «Арбуз».К 125-летию со дня рождения Пушкина, поэт закончил пушкинский цикл: «Пушкин» (1923), «Одесса» (1923), «О Пушкине» (1924).В 1925 году поэт переехал в Москву, где написал одно из главных своих произведений - поэму «Дума про Опанаса». В 1926 году он вошел в литературную группу «Перевал», затем примкнул к «Литературному центру конструктивистов». В 1930 году вступил в Российскую ассоциацию пролетарских писателей.В 1932 году вышел сборник его стихов «Победители», прославляющий трудовую романтику первой пятилетки. В следующий сборник «Последняя ночь» вошли поэмы «Человек предместья» и «Смерть пионерки». В них он описывает борьбу молодого поколения против старого, отживающего мира. Последняя поэма «Февраль» (1933-1934) была опубликована после смерти поэта, в 1936 году.Э. Г. Багрицкий известен и как талантливый переводчик стихов Купалы, Бажана, Бернса, Рембо, Хикмета.Литературный путь Э. Г. Багрицкого был тяжелым и полным противоречий. Его творчество оказало влияние на целую плеяду поэтов и по - прежнему вызывает споры даже у наших современников.Стать участником поэтического марафона приглашаются все желающие!Для это вам нужно записать видеоролик с выразительным исполнением стихотворений Э. Г. Багрицкого (формат - MP4 , продолжительность - не более 4 минут) и прислать его на электронную почту ГАУК СО «Дворец культуры «Россия»: konkurs.dkrossiya@gmail.com в период с 3 ноября по 17 ноября 2021 года. А мы опубликуем его на наших страницах в социальных сетях и официальном сайте: http://dvorez-rossiya.ru/. В теме сообщения на электронную почту необходимо указать: Поэтический марафон «Поэзия Э. Г. Багрицкого», Ф. И. О. участника марафона.