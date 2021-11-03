Школьники области приняли участие в играх интеллектуально-киберспортивной лиги

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В состязаниях приняли участие 83 человека. Свои команды представили общеобразовательные организации области: МОУ «СОШ № 40 им. Героя Советского Союза Г. Д. Ермолаева» г. Саратова, МОУ-СОШ с. Звонаревка Марксовского района, МОУ-СОШ № 6 г. Маркса, МОУ «СОШ п. Орошаемый» Дергачевского района, МОУ «СОШ с. Вязовка им. Героя Советского Союза Е.А. Мясникова» Татищевского муниципального района, МОУ «СОШ № 45» г. Саратова, МАОУ «Гимназия № 3» г. Саратова, МОУ «Гимназия № 7» г. Саратова, МАОУ «Лицей № 36» г. Саратова, МОУ «СОШ № 67 им. О.И. Янковского» г. Саратова, МОУ СОШ № 9 г. Аткарска, МБОУ СОШ № 3 с. Александров-Гай, МОУ «Гимназия № 1» г. Балашова.Основной целью проведения соревнований является развитие киберспорта.Общее руководство проведением соревнований осуществляло министерство молодежной политики и спорта Саратовской области. Непосредственное проведение возлагалось на Саратовское областное отделение Общероссийской общественной организации «Федерация компьютерного спорта России». Главный судья соревнований - Сергей Постников.По итогам проведения соревнований места распределились следующим образом:1 место – МОУ «Гимназия № 1» г. Балашов;2 место – МБОУ СОШ № 3 с. Александров-Гай;3 место – МОУ СОШ № 9 г. Аткарск.