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Школьники области приняли участие в играх интеллектуально-киберспортивной лиги

Новости


31 октября прошел региональный этап Всероссийских соревнований «Интеллектуально-киберспортивная школьная лига Саратовской области 2021» в онлайн формате.

В состязаниях приняли участие 83 человека. Свои команды представили общеобразовательные организации области: МОУ «СОШ № 40 им. Героя Советского Союза Г. Д. Ермолаева» г. Саратова, МОУ-СОШ с. Звонаревка Марксовского района, МОУ-СОШ № 6 г. Маркса, МОУ «СОШ п. Орошаемый» Дергачевского района, МОУ «СОШ с. Вязовка им. Героя Советского Союза Е.А. Мясникова» Татищевского муниципального района, МОУ «СОШ № 45» г. Саратова, МАОУ «Гимназия № 3» г. Саратова, МОУ «Гимназия № 7» г. Саратова, МАОУ «Лицей № 36» г. Саратова, МОУ «СОШ № 67 им. О.И. Янковского» г. Саратова, МОУ СОШ № 9 г. Аткарска, МБОУ СОШ № 3 с. Александров-Гай, МОУ «Гимназия № 1» г. Балашова.

Основной целью проведения соревнований является развитие киберспорта.

Общее руководство проведением соревнований осуществляло министерство молодежной политики и спорта Саратовской области. Непосредственное проведение возлагалось на Саратовское областное отделение Общероссийской общественной организации «Федерация компьютерного спорта России». Главный судья соревнований - Сергей Постников.

По итогам проведения соревнований места распределились следующим образом:

1 место – МОУ «Гимназия № 1» г. Балашов;
2 место – МБОУ СОШ № 3 с. Александров-Гай;
3 место – МОУ СОШ № 9 г. Аткарск.
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