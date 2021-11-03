В Саратове состоялся месячник по гражданской обороне
В соответствии с распоряжением Правительства Саратовской области от 15 сентября 2021 года № 260-Пр «О проведении месячника гражданской обороны» в целях подготовки населения в области гражданской обороны, пропаганды знаний в области зашиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, на территории города было проведено множество мероприятий.
Так, в период с 1 по 31 октября 2021 года общеобразовательные учреждения приняли участие во Всероссийском уроке «Основы безопасности жизнедеятельности. На предприятиях, в организациях и учреждениях города были организованы мероприятия по пропаганде гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций.
Также в общеобразовательных учреждениях отработаны практические действия учащихся и персонала по сигналам: «пожар в школе», «эвакуация из здания». Были обновлены уголки ГО и ЧС, а также проведены классные часы и инструктажи с учащимися.
В течение октября 2021 года во всех библиотеках были проведены просветительские мероприятия и были организованы тематические выставки, освещающие действие населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
Кроме того, состоялся смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу, в котором приняли участие 15 предприятий, организаций и учреждений.
По итогам мероприятия в номинации «Лучший учебный кабинет гражданской обороны и зашиты от чрезвычайных ситуаций организации» победило МУПП «Саратовгоролектротранс». В номинации «Лучший учебно-консультационный пункт» - МОУ «Лицей №2», а в номинации «Лучший учебный кабинет по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» образовательного учреждения» одержало победу МАОУ «Лицей Звезда».