В Саратове состоялся месячник по гражданской обороне

просмотров: 194

Так, в период с 1 по 31 октября 2021 года общеобразовательные учреждения приняли участие во Всероссийском уроке «Основы безопасности жизнедеятельности. На предприятиях, в организациях и учреждениях города были организованы мероприятия по пропаганде гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций.Также в общеобразовательных учреждениях отработаны практические действия учащихся и персонала по сигналам: «пожар в школе», «эвакуация из здания». Были обновлены уголки ГО и ЧС, а также проведены классные часы и инструктажи с учащимися.В течение октября 2021 года во всех библиотеках были проведены просветительские мероприятия и были организованы тематические выставки, освещающие действие населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.Кроме того, состоялся смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу, в котором приняли участие 15 предприятий, организаций и учреждений.По итогам мероприятия в номинации «Лучший учебный кабинет гражданской обороны и зашиты от чрезвычайных ситуаций организации» победило МУПП «Саратовгоролектротранс». В номинации «Лучший учебно-консультационный пункт» - МОУ «Лицей №2», а в номинации «Лучший учебный кабинет по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» образовательного учреждения» одержало победу МАОУ «Лицей Звезда».