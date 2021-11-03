Исторический парк примет участие в "Ночи искусств"
4 ноября 2021 года саратовский Исторический парк «Россия — Моя история» примет участие во всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств-2021» в онлайн-формате.
В официальных аккаунтах в социальных сетях ВКонтакте (https://vk.com/myhistorypark_saratov) и Instagram (https://www.instagram.com/myhistoryparksaratov/) с 18:00 до 21:00 будут организованы трансляции онлайн-экскурсий по экспозиции «Рюриковичи. Романовы».
В виртуальной экскурсионной программе:
18:00 - «Первые русские князья и образование Древнерусского государства» (экскурсовод Дарья Костанян)
18:30 - «Русь в XIII-XIV вв. Монгольское нашествие на Русь» (научный сотрудник Елена Самогаева)
19:00 - «Символы русской государственности» (экскурсовод Ольга Кошелева)
19:30 - «Царевна Софья Алексеевна» (научный сотрудник Юлия Моловичко)
20:00 - «Увлечения и хобби царственных особ. Петр I и Екатерина I» (научный сотрудник Дарья Мурзакова)
20:30 - «История постройки железной дороги в России. Император Николай I» (научный сотрудник Наталья Аленичева)
Программа акции приурочена к Дню народного единства и пройдет под девизом «Искусство объединяет».