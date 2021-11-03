Исторический парк примет участие в "Ночи искусств"

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В официальных аккаунтах в социальных сетях ВКонтакте (https://vk.com/myhistorypark_saratov) и Instagram (https://www.instagram.com/myhistoryparksaratov/) с 18:00 до 21:00 будут организованы трансляции онлайн-экскурсий по экспозиции «Рюриковичи. Романовы».В виртуальной экскурсионной программе:18:00 - «Первые русские князья и образование Древнерусского государства» (экскурсовод Дарья Костанян)18:30 - «Русь в XIII-XIV вв. Монгольское нашествие на Русь» (научный сотрудник Елена Самогаева)19:00 - «Символы русской государственности» (экскурсовод Ольга Кошелева)19:30 - «Царевна Софья Алексеевна» (научный сотрудник Юлия Моловичко)20:00 - «Увлечения и хобби царственных особ. Петр I и Екатерина I» (научный сотрудник Дарья Мурзакова)20:30 - «История постройки железной дороги в России. Император Николай I» (научный сотрудник Наталья Аленичева)Программа акции приурочена к Дню народного единства и пройдет под девизом «Искусство объединяет».