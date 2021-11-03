Управлением Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям проконтролировано более 669 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки, предназначенного для экспорта

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Было экспортировано напрямую из Саратовской области 409,8 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, а также 119,1 тыс. тонн продуктов переработки зерна. Отгрузка осуществлялась в 35 государств.Пшеницу продовольственную регион продолжает экспортировать в Республики Азербайджан, Латвию и Казахстан, сафлор - в Бельгию, Польшу, Германию и Нидерланды. Нут – в Турцию, Иран, Кыргызстан и Таджикистан. Продукты переработки зерна – в Латвию, Турцию и Беларусь.Наиболее крупные поставки подкарантинной продукции приходятся на Азербайджан – 212,7 тыс. тонн (пшеница и ячмень), Латвию – 181,9 тыс. тонн (шрот и пшеница), Казахстан – 50,3 тыс. тонн (пшеница), Турция – 23,6 тыс. тонн (нут, лузга, чечевица) и Иран – 20,6 тыс. тонн (кукуруза, нут, чечевица).Экспортировано из Самарской области 99,8 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, а также 40,6 тыс. тонн продуктов переработки зерна. Отгрузка осуществлялась в 20 государств.Пшеницу продовольственную регион экспортирует в Республики Казахстан, Азербайджан, Киргизию и Грецию, ячмень в Республики Азербайджан, Казахстан, Иран, Киргизию. Продукты переработки зерна – в Республику Беларусь, Киргизию, Литву, Латвию, Казахстан.Наиболее крупные поставки подкарантинной продукции приходятся на Латвию – 44,2 тыс. тонн (шрот подсолнечный, лен), Казахстан – 40,3 тыс. тонн (пшеница, ячмень, рожь, шрот подсолнечный), Иран – 24,2 тыс. тонн (ячмень и кукуруза), Республику Азербайджан – 13,4 тыс. тонн (пшеница, ячмень, дрожжи).