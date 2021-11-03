Единовременная выплата жителям блокадного Ленинграда будет перечислена в ноябре автоматически
Пенсионный фонд РФ автоматически перечислит выплату 50 тыс. рублей ветеранам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», согласно Указу Президента.
Соответствующие средства без заявления будут выплачены в течение ноября вместе с пенсией и другими социальными пособиями.
Практически всем ветеранам выплату предоставит Пенсионный фонд России. Пенсионеры силовых ведомств и бывшие судьи получат выплату по линии своих пенсионных органов. В случае если пенсионер получает сразу две пенсии, выплата будет перечислена Пенсионным фондом.
Если ветеран не сможет получить средства в ноябре, их доставка будет автоматически перенесена на следующий месяц. Прежде всего это относится к тем, кому пенсию приносит почтальон, а также к тем, кто получает деньги непосредственно в почтовом отделении.
Единовременная выплата ветеранам приурочена к 80-й годовщине открытия Дороги жизни – транспортной магистрали, которая в годы Великой Отечественной войны связывала блокадный Ленинград с остальной страной.
В Саратовской области выплату получат 137 жителей, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда».