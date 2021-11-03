Единовременная выплата жителям блокадного Ленинграда будет перечислена в ноябре автоматически

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Соответствующие средства без заявления будут выплачены в течение ноября вместе с пенсией и другими социальными пособиями.Практически всем ветеранам выплату предоставит Пенсионный фонд России. Пенсионеры силовых ведомств и бывшие судьи получат выплату по линии своих пенсионных органов. В случае если пенсионер получает сразу две пенсии, выплата будет перечислена Пенсионным фондом.Если ветеран не сможет получить средства в ноябре, их доставка будет автоматически перенесена на следующий месяц. Прежде всего это относится к тем, кому пенсию приносит почтальон, а также к тем, кто получает деньги непосредственно в почтовом отделении.Единовременная выплата ветеранам приурочена к 80-й годовщине открытия Дороги жизни – транспортной магистрали, которая в годы Великой Отечественной войны связывала блокадный Ленинград с остальной страной.В Саратовской области выплату получат 137 жителей, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда».