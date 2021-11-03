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Всероссийскую перепись населения в онлайн-формате продлили на неделю

Новости


Росстат объявил о продлении онлайн-переписи до 14 ноября.

Это предложение поддержал первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов. Он отметил, что перепись на Госуслугах позволит обеспечить безопасность и удобство для всех жителей страны.

Онлайн-перепись пользуется большой популярностью. Этот вариант выбирает каждый четвертый участник Всероссийской переписи населения.

По данным Росстата на конец октября, перепись прошло более половины населения страны. В Саратовской области по итогам двух недель переписались 1 млн. 215 тысяч человек. Через портал Госуслуг переписались 253,2 тысячи жителей региона.

Напомним, что получить консультацию и сообщить цифровые коды о прохождении переписи можно по телефону стационарного переписного участка, в МФЦ, а также с 08.00 до 20.00 по номеру горячей линии Саратовстата (8452) 49-35-48. Также подтвердить участие в переписи можно через официальный аккаунт Саратовстата в Инстаграм.
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