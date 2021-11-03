Саратовский депутат в стихах призвал саратовцев сделать прививку

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Большой пост на эту тему политик разместил на своей странице в соцсетях. «Как жаль, что несмотря на жуткие цифры статистики смертей от ковида, еще многие не спешат делать прививки. Врачи их ждут на прививки, а приходят заболевшие. Мы с женой сегодня сделали ревакцинацию однокомпанентной вакциной "Спутник Лайт". Это не только способ защитить себя, близких и окружающих, но и помочь справиться с пандемией, помочь медикам, которые из последних сил исполняют свой долг, принимая заболевших сверх всех норм и правил», отметил политик.Он также разместил стихотворение в поддержку врачей, с призывом последовать призывам медицинского сообщества и сделать прививку.А ты там был? За красною чертой!Где жизнь и смерть сплелись в клубок надежды.Где каждый вздох, подаренный судьбой,В сто раз дороже, чем ценился прежде.Ты говоришь, прививка не нужна,Так гордо, словно вызов всем бросаешь.А смерти ты хоть раз смотрел в глаза,Реально осознав, что умираешь?А ты попробуй просто полежатьНа животе. Ну так, хотя бы сутки.А если сможешь – три, а лучше пять.Тогда уж точно будет не до шутки.Когда клокочет сердце, как прибойИ кислорода жилам не хватает.Когда сосед, пока ещё живой,Глядя с мольбою, тихо угасает.Ты всё твердишь, что лгут тебе вокруг.В который раз не веришь в обещанья.Но с каждым днём всё шире смерти кругИ с каждым днём всё тягостней прощанья.Ты так лепечешь только потому,Что никогда ещё не заражался.А, чуть коснись столкнуться самому,То первым на прививку бы помчался.За той чертой другой и страшный мир.И, что ни день, то чёрные пакеты.И не до смеха тем, кто не дожил,Твои послушав «мудрые» советы.А я там был. И видел смерть и боль.Я трижды в этот красный ад спускался.И каждый раз и поперёк и вдольКорил себя, что зря не прививался.Да кто бы знал, что будут времена,Когда улыбки спрячутся под маски.Вот только жизнь у всех у нас одна.И смысла нет ускорить день развязки.Никто из нас не хочет умирать.Мы все имеем право на ошибки.И, всё же, лучше их не совершатьИ сделать своевременно прививки.* * * * *Пожалуй всё... Что боле говорить?Быть иль не быть. Тут, как уж ВЫ решите.А тем, кто всё же хочет дальше жить,Прошу ВАС, эти строки разошлите!