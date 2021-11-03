Саратовский депутат в стихах призвал саратовцев сделать прививку
Саратовский депутат Сергей Харьков сделал прививку на прошлой неделе.
Большой пост на эту тему политик разместил на своей странице в соцсетях. «Как жаль, что несмотря на жуткие цифры статистики смертей от ковида, еще многие не спешат делать прививки. Врачи их ждут на прививки, а приходят заболевшие. Мы с женой сегодня сделали ревакцинацию однокомпанентной вакциной "Спутник Лайт". Это не только способ защитить себя, близких и окружающих, но и помочь справиться с пандемией, помочь медикам, которые из последних сил исполняют свой долг, принимая заболевших сверх всех норм и правил», отметил политик.
Он также разместил стихотворение в поддержку врачей, с призывом последовать призывам медицинского сообщества и сделать прививку.
А ты там был? За красною чертой!
Где жизнь и смерть сплелись в клубок надежды.
Где каждый вздох, подаренный судьбой,
В сто раз дороже, чем ценился прежде.
Ты говоришь, прививка не нужна,
Так гордо, словно вызов всем бросаешь.
А смерти ты хоть раз смотрел в глаза,
Реально осознав, что умираешь?
А ты попробуй просто полежать
На животе. Ну так, хотя бы сутки.
А если сможешь – три, а лучше пять.
Тогда уж точно будет не до шутки.
Когда клокочет сердце, как прибой
И кислорода жилам не хватает.
Когда сосед, пока ещё живой,
Глядя с мольбою, тихо угасает.
Ты всё твердишь, что лгут тебе вокруг.
В который раз не веришь в обещанья.
Но с каждым днём всё шире смерти круг
И с каждым днём всё тягостней прощанья.
Ты так лепечешь только потому,
Что никогда ещё не заражался.
А, чуть коснись столкнуться самому,
То первым на прививку бы помчался.
За той чертой другой и страшный мир.
И, что ни день, то чёрные пакеты.
И не до смеха тем, кто не дожил,
Твои послушав «мудрые» советы.
А я там был. И видел смерть и боль.
Я трижды в этот красный ад спускался.
И каждый раз и поперёк и вдоль
Корил себя, что зря не прививался.
Да кто бы знал, что будут времена,
Когда улыбки спрячутся под маски.
Вот только жизнь у всех у нас одна.
И смысла нет ускорить день развязки.
Никто из нас не хочет умирать.
Мы все имеем право на ошибки.
И, всё же, лучше их не совершать
И сделать своевременно прививки.
* * * * *
Пожалуй всё... Что боле говорить?
Быть иль не быть. Тут, как уж ВЫ решите.
А тем, кто всё же хочет дальше жить,
Прошу ВАС, эти строки разошлите!