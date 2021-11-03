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Саратовские студенты приняли участие в онлайн турнире по шахматам

Новости


С 21 по 30 октября в Саратове проходил Кубок Саратовской области по шахматам среди студентов первокурсников образовательных организаций высшего образования области 2021 г.

В турнире приняли участие студенты из Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, Саратовской государственной юридической академии, Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова, Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского. Всего 18 человек. Соревнования прошли в онлайн формате.

Общее руководство проведением соревнований осуществляло министерство молодежной политики и спорта Саратовской области. Непосредственное проведение возлагалось на Государственное автономное учреждение Саратовской области Управление спортивными мероприятиями, Саратовскую региональную общественную организацию «Саратовская областная федерация шахмат» и главную судейскую коллегию соревнований. Главный судья - спортивный судья 1 категории Михаил Ключников.

Соревнования проходили на интернет-портале chessking.com. Партии соревнования транслировались в интернете.

В тоге места распределились следующим образом:

Личный зачет среди девушек:

1 место – Алиса Айрапетян (СГУ),
2 место – Екатерина Бобровицкая (СГМУ),
3 место – Инесса Бессонова (СГК).
Личный зачет среди юношей:

1 место – Мисак Айрапетян (СГУ),
2 место – Роман Гулиев (СГЮА),
3 место – Никита Попов (СГЮА).
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