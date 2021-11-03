Юная певица из Балакова - финалистка вокального конкурса "Ты супер!"

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Елизавета Седлова из города Балаково заняла 4 место.Всем победителям вручили диплом финалиста, путевки в один из трех лагерей (Артек, Таврида Арт,Страна Героев), выдали официальное приглашение на форум Леонида Агутина в Сочи летом, 2022 года.Детям-участникам вокального проекта присуждается ежемесячная стипендия до достижения ими 18 лет, а те, кто старше, получают средства в течение года.Конкурс «Ты супер!» на НТВ изначально был рассчитан на талантливых ребят из детских домов, школ-интернатов и приемных семей.Но в этом году - в юбилейном пятом сезоне - к участию в нем допущены дети из семей, в которых воспитываются пять и более ребятишек.