Перевозки пассажиров на Приволжской железной дороге выросли на 2,6% в октябре

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Из них в пригородном сообщении отправлено 523,8 тыс. пассажиров (-0,8%), в дальнем следовании – 163,6 тыс. (+15,3%).Пассажирооборот в октябре 2021 года составил 161,7 млн пасс-км, что на 0,4% меньше, чем в аналогичном периоде 2020 года, в том числе в пригородном сообщении – 21,7 млн пасс-км (-2,6%), в дальнем следовании – 140 млн пасс-км (на уровне октября 2020 года).За 10 месяцев 2021 года отправлено более 7 млн пассажиров (+15,3% к январю-октябрю 2020 года), из них в пригородном сообщении – более 5 млн пассажиров (+11,2%), в дальнем следовании – более 2 млн (+27,4%).Пассажирооборот на ПривЖД с начала 2021 года вырос на 49,7% к уровню прошлого года и составил более 2,7 млрд пасс-км, в том числе в пригородном сообщении пассажирооборот в январе-октябре составил 214,4 млн пасс-км (+13,4%), в дальнем следовании – более 2,5 млрд пасс-км (+53,9%).