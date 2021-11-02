Реакция рынка труда на новые ограничения: наиболее остро отреагировали туризм и общепит

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В анализ вошли данные по количеству вакансий, открытых в России на неделе с 25 по 31 октября 2021 года в сравнении с сопоставимым периодом сентября 2021 года.Российский рынок труда в целом не демонстрирует серьезных изменений на фоне ужесточения антиковидных ограничений и объявления новых нерабочих дней. Так, количество вакансий в РФ на неделе с 25 октября сократилось лишь на 0,8% по сравнению с четвертой неделей сентября, а в Саратовской области наоборот в целом наблюдается прирост вакансий на 1,7%. Однако, в разных сферах ситуация заметно отличается.Наиболее остро на новые ограничения, ожидаемо, отреагировала сфера «Туризм, гостиницы, рестораны», в работе которой присутствуют ограничения. В туризме и общепите среднее количество актуальных вакансий в Саратовской области за неделю с 25 октября сократилось на 18% по сравнению с неделей с 27 сентября. Также в топ-3 сфер с отрицательной динамикой вошли добывающая отрасль (-11%) и профобласть «Высший менеджмент» (-9%).В то же время, наиболее сильную положительную динамику демонстрируют «Консультирование», которое включает в большинстве своем специалистов колл-центров и дистанционного обслуживания клиентов (+18% за неделю с 25 октября к неделе с 27 сентября 2021 года), «Административный персонал» (+12%) и юридическая сфера (+11%).