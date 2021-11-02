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Чат-бота по поиску пакетных туров выводит на туристический рынок «Вита трэвел»

Новости


Федеральная туристическая сеть «Вита трэвел» представляет чат-бота по поиску пакетных туров. «Вита трэвел бот» – новый онлайн-инструмент – имеет задачу не просто собирать для передачи в работу сотрудникам турфирмы заявки и информацию от пользователя о стране вылета, датах поездки, количестве туристов.

Чат-бот работает для конкретного путешественника – оснащенный функциями сравнения цен из двух городов вылета по одному маршруту, из одного города вылета по двум разным направлениям и сравнение по датам вылета, чего нет у привычных сайтов-поисковиков туров, он ищет и показывает пакетные туры.

За 20-30 секунд, используя «Вита трэвел бот», можно получить от десятков туроператоров из всех доступных городов вылета России необходимые подборки пакетных туров и сравнить их стоимость на четырех платформах (Viber, Telegram, Vkontakte или Instagram) по разным критериям, а также проверить наличие мест по требуемому туру на рейсе, узнать расписание и познакомиться с отзывами по отелю. При этом заходить на сайты и предоставлять контакты для связи не требуется. Чат-бот не будет делать рекламные рассылки и предлагать горящие туры, уверяют разработчики.

Компания работает с клиентами из 54 регионов и 62 стран, рассказал гендиректор «Вита Трэвел» Алексей Ципордей. В планах сделать бот более универсальным: добавить оформление виз, автобусные и экскурсионные туры, другие услуги, о которых клиенты компании прежде узнавали на сайте или офлайн.

В настоящее время туристический бизнес активно использует онлайн-сервисы. Согласно исследованиям, чат-боты в сфере туризма занимают по популярности использования в мире второе место с долей 18% среди других бизнес-отраслей, предоставляющих услуги. На первом месте – сфера недвижимости (28%), на третьем – образование (14%), затем идут медицина (10%) и финансы (5%).

Фото: Pixabay
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