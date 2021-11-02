В Саратовской области по нацпроекту откроется 16 модельных библиотек

просмотров: 120

Число модельных библиотек, открытых в Саратовской области до конца следующего года увеличится до 19. Их их числа 16 библиотек стали модельными по национальному проекту "Культура",В этом году модельными стали библиотека № 1 в Саратове, библиотека № 17 в Энгельсском районе и Центральная библиотека в Советском районе.В зданиях библиотек по проекту проводят капитальный ремонт, для них приобретают новую мебель, современное оборудование, фонды пополняются новыми книгами.Для читателей в отремонтированных помещениях создают комфортные условия. В библиотеках устанавливают компьютеры и оргтехнику, телевизоры, интерактивные панели и мультмедийное оборудование для проведения просветительских мероприятий. Посетители через интернет могут получить доступ в Национальную электронную библиотеку.Все обновленные библиотеки станут площадками для общения и реализации творческих инициатив жителей.И о министра культуры Татьяна Астафьева отметила, что проведенная модернизация значительно расширила возможности библиотек в обслуживании пользователей.- Сейчас это интеллектуальные и культурные центры своих территорий, рассказала Татьяна Астафьева. - Это залог увеличения посещаемости нашей обновленной библиотечной сети. Уже сейчас посетителей стало больше почти в два раза, увеличивается и число обращений к электронным ресурсам. Позитивный опыт Саратовской области по созданию модельных библиотек, активно распространяется на другие регионы.Напомним, что первая в регионе и пятая в стране модельная библиотека в рамках пилотного проекта по созданию книгохранилищ нового поколения была организована в одном из районных центров - поселке Лысые горы еще в 2018 году. Проект реализовывался Всероссийской библиотекой иностранной литературы имени М.И. Рудомино, при поддержке Министерства культуры РФ и регионального министерства культуры.За последующие годы в Саратовской области открыли, в том числе и за счет средств, выделенных по нацпроекту, еще 15 модельных библиотек. В будущем году модернизация семи библиотек пройдет еще в шести районах области и в Саратове.