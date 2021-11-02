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Подтвердить участие во Всероссийской переписи населения можно через официальный Инстаграм-аккаунт Саратовстата

Новости


В Саратовской области вот уже две недели проходит Всероссийская перепись населения – третья перепись в современной истории нашей страны. Впервые жители области могут принять участие в переписи онлайн, через портал «Госулуги».

По итогам двух недель в регионе переписались 1 млн. 215 тысяч жителей, около 11% переписалось через портал «Госуслуги».
Всего на территории области работает порядка 5 200 человек переписного персонала полевого уровня. К работе не допускаются переписчики с какими-либо признаками заболевания. Переписной персонал регулярно проходит ПЦР-тестирование. Активно помогают переписчикам 130 волонтеров.
Жителям Саратовской области, которые не хотят взаимодействовать с переписчиками, рекомендуется отдать предпочтение Интернет-переписи. Получить консультацию по прохождению переписи онлайн, а также сообщить цифровые коды о прохождении переписи можно по телефону стационарного переписного участка (телефоны можно найти на сайте Саратовстата в разделе «Переписи и обследования»), в МФЦ, а также с 08.00 до 20.00 по номеру горячей линии Саратовстата 8 8452 49-35-48. Также подтвердить участие в переписи можно через директ официального аккаунта Саратовстата в Инстаграм @Sarartovstat.

Перепись традиционным способом – поквартирный обход переписчиков продлиться до 14 ноября 2021 года. Принять участие в онлайн-переписи через портал Госуслуги можно до конца этой недели.

Саратовстат
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