Телеграмм канал «Немедицина» привел разбор статистики COVID 19 в зависимости от % вакцинированных по странам

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Третий год пандемии COVID19, по всему миру встречаются вспышки нового штамма "дельта", более заразного, а значит - более опасного. В странах СНГ творится полный хаос: больницы забиты, нередки случаи "сортировки" (отключения от аппарата бесперспективных пациентов в пользу более молодых), многие лежат дома под кислородными концентраторами. В то же время, уже около года идет вакцинальная кампания по всему миру - многие страны уже успели привить 50% населения, а кто-то и больше. Давайте же посмотрим, к чему это привело.Но, для начала, вводная информация!Вакцинация от контагиозных (которые передаются между людьми) болезней имеет 2 ступени защиты:1) Индивидуальная защита вакцинированного человека. Уразных вакцин она отличается. Так, например, вакцина от ветряной оспы защищает на 92% от симптоматической болезни и на 100% от тяжелого течения. Вакцина от кори имеет защиту в 97% от болезни и от ее тяжелого течения. А вакцины от ковида защищают от симптоматической болезни на ~70%, и на ~90% от летального исхода. В случае вакцинации только ОДНОГО человека мы хорошо снижаем его вероятность заболеть, а главное - умереть, но все равно не делаем этот риск нулевым.2) Колективный иммунитет. Для того, чтобы вирус мог циркулировать в популяции и вызывать все новые болезни, нужно иметь возможность зацепляться за людей. котовые не имеют к нему иммунитет. Если один человек защищен - это хорошо. Но если вакцинированы все - вирус прекращает свою миграцию от человека к человеку и новые заражения просто прекращаются.Обратите внимание (фото 1), как легко вирус распространяется среди невакцинированного населения (и даже если число вакцинированных составляет около 50 %) и насколько радикально изменится ситуация, если вакцинировано 70-75 % или более. Если 90 % или более вакцинированы, то вирус просто прекращает циркулировать.Как вы уже поняли, для того, чтобы мы полностью взяли вирус под контроль и смогли вернуться к НОРМАЛЬНОЙ жизни, нам нужно сформировать коллективный иммунитет, а именно, привить больше 70% населения. И, да, да, поддерживать его на таком уровне ПОСТОЯННО. Сразу предупрежу "гениальные" идеи про "давайте просто все вместе переболеем чтобы не травиться поганой вакциной!" (с).(в).Золотые мои, иммунитет после COVID19 не пожизненный, так что этот фокус не сработает. Мы уже третью волну "все вместе переболеваем" и платим за это тысячами жизней. И как, сильно помогло? Скоро там уже конец пандемии?Но, давайте, все же, посмотрим, как работает коллективный иммунитет при COVID19 (а мы уже можем на это посмотреть по опыту других стран). Для начала проверим, чем помогла вакцина тем странам, где уровень вакцинированных более 50%, но менее 70%:Вопреки заблуждению, Израиль не самая привитая страна. Количество привитых 2 дозами 62% населения. «Дельта» из-за сильной заразности дала всплеск новых случаев, и это касается всех стран, но при этом упала летальностьВ Великобритании привито чуть больше, 67,6% населения, и тоже вспышка нового штамма, много больных, а теперь смотрите на статистику по летальным случаям, обязательно посмотрите на фото эту космическую разницуГермания, двумя дозами привито 66% населения, тут ситуация такая жеТеперь посмотрим, как обстоят дела у тех, кто привил более 70% населения:Дания привито 75,5% населения. Несмотря на новый штамм, «вспышки» очень вялые и быстро гаснут из-за невозможности вируса зацепится за иммунных к нему людей, летальность стабильно «ниже плинтуса», нет даже маленьких пиковВ Португалии привито полностью 85,7% населения «дельту» сбили на подлёте, летальность на минимальному уровне уже давноА теперь посмотрим на сильных и независимых, настоящих чемпионов по борьбе с COVID 19:В России 32,9% населения и часть из них фальсификаты, нереально огромный рост новых случаев заболевания, цифры по смертности вызываю только ужасВ Украине привито 15,5% населения из них огромная часть фальсификаты, ситуация аналогичная России, «Дельта» даёт сильный всплеск, потому что ей ничего не мешает. Слишком мало вакцинированных, а на липовые справки вирус плевать хотел.На выходе имеем забитые под завязку больницы и полный хаос .Почувствовали разницу? И это только начало. При уровне вакцинации 90%+ эффект будет максимальный - вирус практически перестанет циркулировать. А если вам мало, то вот еще один положительный эффект от вакцинации. Все мы боимся новых штаммов вируса, более заразных и с более высокой летальностью. И не дай Бог начнут страдать дети - хуже быть не может ничего! Так вот, появление нового штамма прямо пропорционально зависит от количества новых случае заболевания. Условно говоря, чем больше людей болеют - тем больше вероятность неожиданной мутации вируса и появления нового штамма. Индивидуальная вакцинация снижает вероятность для конкретного человека заболеть на 70%, а коллективный иммунитет может практически прекратить новые случаи болезни. Смысл понятен для всех, я надеюсь?Я не верю в то, что мы не справимся. Уже сейчас многие проснулись и пошли вакцинироваться. Я никого не осуждаю, у всех были причины, и лучше поздно, чем никогда. И спасибо вам огромное, что несмотря на антипрививочное настроение вокруг вас (и, к огромному нашему позору, зачастую - от врачей) вы все же взяли себя в руки и поступили как взрослые люди.Но впереди у нас еще много работы, так что не расслабляемсяПубликация подготовлена телеграмм каналом «Немедицина»:https://t.me/joinchat/Q5HpD2y8fOTCRrjwЕвгений Александрович Щербина врач инфекционист.