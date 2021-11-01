Автор книги «На связи космос» не забывает тех, кто стоял у истоков изучения космического пространства

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Это ее вторая книга, посвященная людям, воплотившим мечты человечества о полетах в космическое пространство. Среди них Константин Циолковский, Юрий Гагарин, Георгий Бабакин, Николай Бугаев.Первая книга Ellen Alexander называлась «Николай Бугаев. Радист космической эры». Это ее дед, работавший в одной команде с выдающимся конструктором и организатором работ по созданию ракетно-космической техники в СССР Сергеем Королевым и первым космонавтом Юрием Гагариным. Бугаев командовал наземным измерительным пунктом НИП-10, который обеспечивал радио- и телесвязь между Землей и космосом.Комментируя выход новой книги, Ellen Alexander подчеркивает: хочется, чтобы люди не забывали о самоотверженных ученых и многих других, кто стоял у истоков изучения космического пространства. Космос объединяет людей, считает автор, международные экипажи живут как бы единой семьей, а изучение космоса требует взаимодействия и сотрудничества между специалистами разных стран мира.Книга «На связи космос» скоро появится в продаже на русском и английском языках.