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Есть еще неделя, чтобы принять участие в переписи населения онлайн

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Есть еще неделя, чтобы принять участие в переписи населения онлайн

Всероссийская перепись населения 2020 года проводится до 14 ноября 2021 года.

До 8 ноября 2021 года для всех пользователей на «Едином портале государственных и муниципальных услуг», имещих на нем стандартную или подтвержденную учетную запись, доступна услуга «Участие в переписи населения».

Пользователи, прошедшие перепись на Портале госуслуг, получат в свой личный кабинет уникальный код подтверждения прохождения переписи.

Любой человек, не имеющий возможности или желания встречаться с переписчиком у себя дома, может прийти на стационарные переписные участки, которые будут функционировать до 14 ноября 2021 года и предъявить уникальный код подтверждения прохождения переписи на Портале госуслуг.

Также до 14 ноября 2021 года будет проводиться обход переписчиками всех жилых помещений страны и сверка полученных гражданами кодов подтверждения прохождения переписи на Портале госуслуг.

Граждан, которые не прошли перепись на Портале госуслуг и не имеют возможности посетить переписной участок, перепишут переписчики.

Министерство по делам территориальных образований Саратовской области