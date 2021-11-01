Есть еще неделя, чтобы принять участие в переписи населения онлайн
Всероссийская перепись населения 2020 года проводится до 14 ноября 2021 года.
До 8 ноября 2021 года для всех пользователей на «Едином портале государственных и муниципальных услуг», имещих на нем стандартную или подтвержденную учетную запись, доступна услуга «Участие в переписи населения».
Пользователи, прошедшие перепись на Портале госуслуг, получат в свой личный кабинет уникальный код подтверждения прохождения переписи.
Любой человек, не имеющий возможности или желания встречаться с переписчиком у себя дома, может прийти на стационарные переписные участки, которые будут функционировать до 14 ноября 2021 года и предъявить уникальный код подтверждения прохождения переписи на Портале госуслуг.
Также до 14 ноября 2021 года будет проводиться обход переписчиками всех жилых помещений страны и сверка полученных гражданами кодов подтверждения прохождения переписи на Портале госуслуг.
Граждан, которые не прошли перепись на Портале госуслуг и не имеют возможности посетить переписной участок, перепишут переписчики.
Министерство по делам территориальных образований Саратовской области