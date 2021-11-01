Железнодорожный переезд в Саратовском районе будет временно закрыт 2 и 9 ноября
В связи с ремонтными работами с 11:00 до 17:00 2 ноября и 9 ноября будет закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 7 км перегона Нефтяная – Багаевка (пересечение с автодорогой в деревню Трещиха).
Объезд возможен через переезд на 9 км перегона Нефтяная – Багаевка (в поселке Водник).
Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.