Железнодорожный переезд в Саратовском районе будет временно закрыт 2 и 9 ноября

просмотров: 250

Объезд возможен через переезд на 9 км перегона Нефтяная – Багаевка (в поселке Водник).Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.