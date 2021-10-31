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Губернатор Валерий Радаев сделал заявление о локдауне

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Губернатор Валерий Радаев сделал заявление о локдауне

Губернатор Валерий Радаев выступил с заявлением о введении ограничительных мер:

«Уважаемые жители Саратовской области.

В регионе очень сложная ситуация с распространением коронавирусной инфекции. Ежедневно число заболевших стремительно растет. За последнюю неделю прирост составил более 100 человек. Сегодня - 550 новых больных. Медики отмечают крайне тяжёлое протекание болезни. И как следствие - высокая летальность.

На борьбу с пандемией направляются огромные ресурсы - на препараты, оборудование, коечный фонд, службы скорой помощи. Но большие риски по-прежнему сохраняются. У каждого из нас есть друзья, знакомые, кто столкнулся с коронавирусом и кто потерял своих родных. Значит, нужно усилить меры безопасности, чтобы разорвать цепочку заболеваемости, поставить барьер инфекции.

С сегодняшнего дня до 7 ноября в регионе вводятся дополнительные ограничения. Это необходимое решение, чтобы переломить текущую ситуацию.

Очень важно понимание со стороны общества, бизнеса. На региональном уровне разработаны меры поддержки для предпринимательства и они еще будут дополняться. Разработка мероприятий уже ведётся.

Важно всем проявить предельную внимательность и ответственность.

Уважаемые земляки. Сейчас самое главное - остановить распространение коронавируса.
Берегите себя и своих родных!».