Губернатор Валерий Радаев сделал заявление о локдауне

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«Уважаемые жители Саратовской области.В регионе очень сложная ситуация с распространением коронавирусной инфекции. Ежедневно число заболевших стремительно растет. За последнюю неделю прирост составил более 100 человек. Сегодня - 550 новых больных. Медики отмечают крайне тяжёлое протекание болезни. И как следствие - высокая летальность.На борьбу с пандемией направляются огромные ресурсы - на препараты, оборудование, коечный фонд, службы скорой помощи. Но большие риски по-прежнему сохраняются. У каждого из нас есть друзья, знакомые, кто столкнулся с коронавирусом и кто потерял своих родных. Значит, нужно усилить меры безопасности, чтобы разорвать цепочку заболеваемости, поставить барьер инфекции.С сегодняшнего дня до 7 ноября в регионе вводятся дополнительные ограничения. Это необходимое решение, чтобы переломить текущую ситуацию.Очень важно понимание со стороны общества, бизнеса. На региональном уровне разработаны меры поддержки для предпринимательства и они еще будут дополняться. Разработка мероприятий уже ведётся.Важно всем проявить предельную внимательность и ответственность.Уважаемые земляки. Сейчас самое главное - остановить распространение коронавируса.Берегите себя и своих родных!».