В Саратовском областном музее краеведения открылась выставка «Война и Победа. Взгляд художника-фронтовика»

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Она подготовлена в рамках одноименного культурно-просветительского проекта, подготовленного и реализованного Обществом друзей Саратовского музея краеведения и музеем.На выставке впервые представлены акварельные рисунки, созданные саратовским художником Е.Ф. Тимофеевым в годы Великой Отечественной войны и вошедших в собрание музея.Евгений Федорович Тимофеев родился в селе Колено (ныне Екатериновский район Саратовской области) в 1910 году. В 1927–1931 годах учился на отделении живописи в Саратовском художественно-промышленном техникуме. В 1933 году Тимофеев был призван на военную службу в 32-ю стрелковую дивизию. Затем в качестве персонального Ворошиловского стипендиата он был направлен в Ленинград в Академию художеств. Вернувшись в Саратов, в 1940 году вместе с другими художниками работал над оформлением готовящегося к открытию городского Дворца пионеров.В начале Великой Отечественной войны Е.Ф. Тимофеев создавал рисунки к агитплакатам и листовкам, а когда враг был на подступах к столице, ушёл на фронт, где присоединился к родной 32-й стрелковой дивизии. В боях за Ельню был ранен, контужен и лечился в саратовском госпитале, развернутом в здании школы. Позднее она была преобразована в 1-ю школу-интернат, в которой Е.Ф. Тимофеев преподавал рисование и где при его участии был создан музей 32-й стрелковой дивизии. В 1942–1943 годах Е.Ф. Тимофеев вместе с саратовскими художниками Н.А. Архангельским, Б.П. Бобровым, А.В. Можаевым, П.И. Зорей, А.Н. Чечневым и Б.В. Миловидовым занимался выпуском патриотических плакатов серии «Агитокна».За участие в боях за Москву в 1941 году и активную агитработу в тылу Евгений Фёдорович Тимофеев награжден орденом Красной Звезды и орденом Отечественной войны 1-й степени.Рисунки Е.Ф. Тимофеева, представленные на выставке, – это своеобразная графическая летопись Великой Отечественной войны, где автор предстает как художник-документалист. На многих из них изображены сцены боевых действий. В ряде рисунков художник обращается к изображению национальных героев России как к примеру самоотверженности и мужества.Героическим подвигам наших земляков посвящены рисунки, которые сопровождаются подробными текстами – своеобразными фронтовыми репортажами. Экспонируется отчет о работе Саратовского областного музея краеведения за 1944 г., в котором говорится о том, что художнику Тимофееву заказана серия зарисовок и картин на тему «Саратовцы на фронтах Отечественной войны». Некоторые из них можно увидеть на фотографиях фрагментов экспозиции музея 1944-1945 гг. Особое место занимают работы, иллюстрирующие боевой путь самолета Як-1, приобретенного в годы Великой Отечественной войны на личные сбережения саратовского колхозника Ф.П. Головатого. Экспонируется уникальный документ, поступивший в музей в апреле 1945 года. Это «Материал о боевой работе первого самолета колхозника Головатого Ферапонта Петровича». В него включены пять рисунков Е.Ф. Тимофеева, которые иллюстрируют героические воздушные бои этого самолета.Выставку дополняют подлинные плакаты, созданные художником в военные годы. В их числе плакат «Сталинград. Дождались». Именно он вошел в оформление поздравительной открытки, которую Президент Российской Федерации В.В. Путин в 2021 г. направил ко Дню Победы всем ветеранам Великой Отечественной войны. Открытку с подписью президента также можно увидеть на выставке.Фотографии художника предоставлены для выставки Музеем-усадьбой Н.Г. Чернышевского и саратовской школой-интернатом № 1.Все рисунки Е.Ф. Тимофеева представлены в альбоме, с электронной версией которого можно познакомиться на выставке.Выставка входит в цикл мероприятий, посвященных 135-летию музея. Ее презентация состоится после снятия ограничительных мер.