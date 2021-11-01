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Саратовская область значится в почетном списке победителей Всероссийского конкурса «Самый читающий регион».
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Саратовская область значится в почетном списке победителей Всероссийского конкурса «Самый читающий регион».

Новости


Объявлены победители Всероссийского конкурса «Самый читающий регион».

В седьмой раз в России названы самые читающие регионы. Традиционно жюри конкурса, в которое входят представители книжного, музейного и библиотечного сообществ, органов власти и общественных организаций, выделяет двадцать лучших субъектов РФ, где наиболее развита книжная инфраструктура и проявлены самые яркие инициативы по продвижению книги и чтения.

В 2021 году Литературным флагманом России стала Архангельская область.

Саратовская область в почетном списке победителей Всероссийского конкурса «Самый читающий регион».
В этом году, помимо победителя и лауреатов, среди лучших названы Забайкальский и Красноярский края, Москва, Московская область, Ненецкий автономный округ, Нижегородская, Новосибирская, Пензенская области, Санкт-Петербург, Саратовская, Сахалинская, Свердловская области, Ставропольский край, Республика Саха (Якутия), Ульяновская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.

Конкурс «Самый читающий регион» проводился в течение всего года. В нем приняли участие 80 регионов. Они должны были представить свой самый значимый литературный проект за 2020-2021 гг. Кроме того, при выборе победителя учитывались и наиболее важные инициативы, достижения органов власти и учреждений культуры в развитии инфраструктуры книги и чтения и поддержании литературных традиций своих регионов. Дополнительное внимание в рамках конкурса уделялось статистическим данным об инфраструктуре чтения.