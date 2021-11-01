Скрипачи МБУДО «Детская школа искусств № 8» Саратова — снова лауреаты!

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В этом конкурсе приняли участие скрипачи из Детской школы искусств № 8 г. Саратова. Струнный дуэт «Скерцандо» в составе: Бухаров Александр и Волощук Мария выступил в Номинации Инструментальное исполнительство - струнные инструменты, скрипка (Преподаватель Башак Елена Михайловна,концертмейстер Тихомирова Татьяна Владимировна)27.10.2021 были подведены итоги концертных выступлений, наши ребята получили высокую оценку у профессионального жюри и стали обладателем звания Лауреата II степени. Преподаватель и концертмейстер от организаторов конкурса получили благодарственные письма.