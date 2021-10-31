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Российское ПО безопасным и предсказуемым назвал гендиректор АНО «Цифровые платформы»

Новости
Эксперт назвал российское программное обеспечение наиболее безопасным и предсказуемым, отметив, что все решения, используемые в органах власти, проходят специальные тестирования и проверки безопасности.

Интервью телеграм-каналу «Радиоточка НСН» дал генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин. Основным направлением разговора стала тема о готовности России перейти на отечественное программное обеспечение. Оно должно полностью заменить по функционалу все популярные аналоги.

Эксперт назвал российское программное обеспечение наиболее безопасным и предсказуемым, отметив, что все решения, используемые в органах власти, проходят специальные тестирования и проверки безопасности.

По словам Щельцина, в настоящее время отечественные системы в сфере офисного ПО превосходят Microsoft. Как пример он привел разработку АО «Р7» – «Р7-Офис». Эта платформа, по мнению гендиректора АНО «Цифровые платформы», самая интересная, обладает богатой историей, отличным функционалом и способна заменить Microsoft на 150%. Он также отметил, что ряд учреждений в стране могут получить этот продукт бесплатно.
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