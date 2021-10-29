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«Гавриловка. История одной старообрядческой деревни»: состоялась презентация книги

Новости
«Гавриловка. История одной старообрядческой деревни»: состоялась презентация книги

Презентация книги Виктора Боченкова «Гавриловка. История одной старообрядческой деревни» состоялась в Доме культуры сельского поселения Гавриловка Калужской области. Средства для издания книги предоставил благотворитель Сергей Сергеевич Кондрашов.

Сергей Кондрашов рассказал, что его мать была родом из деревни Гавриловка. По его словам, очень важно возвращаться на свою малую родину и чтить память своих предков. Основа движения вперед – знание своих корней. Книга показывает, как через развитие деревни развивалась страна.

Жители поселения проявили большой интерес к книге. Виктор Боченков отметил: книга получилась о сельской жизни в целом, а не только о старообрядческих церквях. В ней собрано немало сведений о жизни деревни, людях, живших в ней с самого основания, и о тех, кто живет сейчас. Материал для книги автор собирал, поднимая подшивки районных газет, исследуя архивы Русской Православной Старообрядческой церкви и Калужской области.

Участниками мероприятия стали жители деревни, автор Виктор Вячеславович Боченков, благотворитель Сергей Сергеевич Кондрашов, руководители краеведческих организаций, Глава Кировской районной администрации Игорь Николаевич Феденков, Глава Администрации поселения Гавриловка Сергей Иванович Простяков.