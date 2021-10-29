29 октября 2021 ПЯТНИЦА
Новости
17:00 | 29 октября
«Гавриловка. История одной старообрядческой деревни»: состоялась презентация книги
16:29 | 29 октября
Специалисты КAMATYRES.SHOP: зимой пользуются спросом шипованные Viatti
15:38 | 29 октября
HH.ru: Жители Саратовской области рассказали, почему отказываются от высшего образования
14:53 | 29 октября
Александр Романов: «За реализацию программы по ремонту школ, детских садов и ДК будут отвечать и депутаты, и главы районов»
14:00 | 29 октября
Онлайн-программа ТЮЗа на ноябрь: Спектакль «Приключения Тома Сойера» в онлайн-программе Большого детского фестиваля и интернет-премьеры двух документальных фильмов
13:09 | 29 октября
Негативное влияние на экологию снижается на полигоне Приволжской железной дороги
12:18 | 29 октября
Более 2,7 тысяч забытых вещей возвращено пассажирам в январе-сентябре
11:27 | 29 октября
В Саратове продолжается процесс инвентаризации электросетевого хозяйства
10:21 | 29 октября
В Саратовской области завершилась «Школа Добро.Университета»
09:55 | 29 октября
В Пушкинке объявлены победители областного творческого конкурса
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

HH.ru: Жители Саратовской области рассказали, почему отказываются от высшего образования

Новости


Служба исследований hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, выяснила у работников Саратовской области, не получившихся высшее образование, почему они решили не поступать в вуз.

По результатам опроса, каждый десятый работник области отметил, что не имеет высшего образования и не собирается получать его в будущем. Самой распространённой причиной, по которой работники Саратовской области решили не получать диплом высшего ученого заведения, стало то, что, по их мнению, он не гарантирует трудоустройство. Причем это мнение наиболее распространено среди молодых соискателей от 18 до 24 лет – доля составляет 55%.

Не менее распространено и мнение о том, что учеба в вузе – это пустая трата времени и лучше учится сразу на работе. Тройку популярных причин отказа от высшего образования закрывает мнение о том, что профессию в колледже/техникуме получить гораздо выгоднее.