HH.ru: Жители Саратовской области рассказали, почему отказываются от высшего образования

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По результатам опроса, каждый десятый работник области отметил, что не имеет высшего образования и не собирается получать его в будущем. Самой распространённой причиной, по которой работники Саратовской области решили не получать диплом высшего ученого заведения, стало то, что, по их мнению, он не гарантирует трудоустройство. Причем это мнение наиболее распространено среди молодых соискателей от 18 до 24 лет – доля составляет 55%.Не менее распространено и мнение о том, что учеба в вузе – это пустая трата времени и лучше учится сразу на работе. Тройку популярных причин отказа от высшего образования закрывает мнение о том, что профессию в колледже/техникуме получить гораздо выгоднее.