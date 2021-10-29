Александр Романов: «За реализацию программы по ремонту школ, детских садов и ДК будут отвечать и депутаты, и главы районов»

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Александр Романов (фракция «Единая Россия») напомнил, что с инициативой создания такой программы ранее выступил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. По поручению Губернатора области Валерия Радаева началась ее разработка. Средства на реализацию будут заложены в областном бюджете.«В региональном парламенте начинает работу согласительная комиссия по бюджету на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Чтобы определить, сколько средств требуется на реализацию этой программы, нужно четко понимать, где и какие объекты требуют ремонта в первую очередь. Обозначить их, расставить приоритеты – задача местной власти, которая обязана полностью владеть ситуацией», – отметил Александр Романов.Замглавы по соцсфере Петровского района Николай Ларин сообщил, что в заявку на включение в программу вошли школы №1 и №2 райцентра. В первой требуется ремонт системы отопления в здании, где учатся дети начальных классов, во второй – ремонт кровли над столовой и замена окон. Окна нужно заменить и в двух детских садах Петровска, а в Доме культуры поселка Пригородный необходимо частично заменить кровлю, чтобы из-за подтеков не страдала внутренняя отделка помещения.Установка новых окон потребуется и в школах сел Царевщина и Садовка Балтайского района, а также в детских садах села Балтай на 200 воспитанников и села Садовка на 60 детей. Об этом сообщил начальник управления по образованию Владимир Молчанов.Наталья Трошина, которая курирует социальную сферу Базарно-Карабулакского района, также обозначила объекты, которые могли бы войти в программу. «В первую очередь, это школа села Алексеевка. Достижениями ее учеников гордится весь район. Хотелось бы привести здание в порядок: частично отремонтировать кровлю и заменить окна. В школе села Хватовка, кроме новых окон, нужен ремонт фасада здания. В этом же селе мы хотели бы отремонтировать Дом культуры. Часть средств на эти цели планируем заложить и в районном бюджете. Также в ремонте нуждаются два детских сада Базарного Карабулака», – сообщила представитель райадминистрации.В Новобурасском районе в обновлении фасада и окон нуждаются школы сел Леляевка и Ириновка, а также детские сады в селе Кутьино и Новых Бурасах. В Воскресенском районе – школы сел Славянка и Ново-Алексеевка, детские сады в Воскресенском и Синодском и Булгаковский сельский дом культуры.Александр Романов обратил внимание участников совещания, что эта программа рассчитана не на один год. Те объекты, которые не войдут перечень на 2022 год, можно будет планировать на следующий.«Когда в населенном пункте есть школа со светлым спортзалом, комфортными учебными кабинетами, детский сад, в котором малышам тепло и уютно, есть обустроенный Дом культуры, тогда и жители лишний раз даже не задумаются о том, чтобы куда-то уехать. А кто-то, увидев, что его малая родина меняется в лучшую сторону, возможно, захочет туда вернуться. Поэтому наша с вами обязанность не подвести людей и реализовать все намеченное. Каждый несет за это персональную ответственность», – подвел итог совещания Александр Романов.