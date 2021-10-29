Онлайн-программа ТЮЗа на ноябрь: Спектакль «Приключения Тома Сойера» в онлайн-программе Большого детского фестиваля и интернет-премьеры двух документальных фильмов

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Согласно постановлению регионального правительства дети могут без ограничений попасть на все текущие спектакли репертуара ТЮЗа, а взрослым старше 18 лет необходимо для входа в театр предъявить qr-код или справку о медотводе. А тех зрителей, кто сейчас не имеет возможности попасть в театр, Саратовский ТЮЗ приглашает в ноябрена онлайн-программу, в которую вошли интернет-премьеры двух документальных фильмов о театре и показ видеозаписи спектакля.С 1 по 10 ноября 2021 года в рамках IV Международного Большого детского фестиваля все желающие смогут посмотреть онлайн видеозапись спектакля «Приключения Тома Сойера» по Марку Твену. Совсем недавно, 18 октября прошёл показ этой постановки в Москве на сцене Московского Губернского театра. Постановка режиссёра Алексея Чернышева оказалась в числе отобранных вконкурсную программу фестиваля и участвует в номинации «Лучший драматический спектакль для детей в старшей возрастной категории». Победителей объявят 12 ноября, их определит детское жюри. Онлайн-показы конкурсных спектаклей программы проходят на официальном сайте Большого детского фестиваля https://grandkidsfest.ru/. Саратовская постановка станет доступна для просмотра с 12 часов по московскому времени 1 ноября и будет оставаться в доступе на протяжении следующих 10 дней. А «живьем» увидеть спектакль зрители смогут на Исторической сцене ТЮЗа Киселева уже 16 и 17 ноября.Кроме того, Саратовский ТЮЗ приглашает зрителей посмотреть на своём YouTube-канале https://www.youtube.com/tuzkiseleva премьеры двух документальных фильмов о театре. Обе картины в этом году впервые были представлены публике в рамках Восемнадцатого Международного кинофестиваля документальной мелодрамы «Саратовские страдания», а теперь станут доступны и для широкой аудитории.Первая интернет-премьера приурочена к проходящей в этом году в онлайн-формате всероссийской акции «Ночь искусств», которая вот уже не первый год собирает широкую аудиторию на культурные события в своем регионе в День народного единства 4 ноября под девизом «Искусство объединяет».В «Ночь искусств» 4 ноября в 20.00 по саратовскому времени на YouTube-канале театра будет показана документальная картина о ТЮЗе Киселева «ТЮЗКиселёва — от А до Я», созданная кинокомпанией «Невежинъ и братья» при поддержке Министерства культуры РФ. Съемки фильма о театре московский режиссер Виктор Невежин и оператор Александр Курняев проводили ровно год назад, в начале ноября 2020 года, когда работа театра ещё шла «за закрытым занавесом». В фильм вошли как архивные кадры об истории Саратовского ТЮЗа, так и уникальные интервью с заслуженной артисткой России Тамарой Лыковой, артистами театра Владимиром Коневым и Алексеем Кривегой, а также с заведующей педагогической частью Людмилой Канаковой, главным художником Ольгой Колесниковой и директором театразаслуженным артистом России Игорем Баголеем. Отдельно в ленте рассказывается и о работе Детской театральной студии имени Олега Табакова. Фильм о ТЮЗе продолжительностью больше двух часов останется в открытом доступе на 24 часа после премьеры.6 ноября в 18.00 зрителей ждет ещё одна долгожданная премьера — на YouTube-канале театра появится фильм «В пространстве и времени…», посвящённый памяти Юрия Петровича Ошерова. Премьера фильма приурочена ко дню рождения народного артиста и художественного руководителя театра, трагически ушедшего из жизни летом 2019 года. На кинофестивале документальной мелодрамы «Саратовские страдания» этот фильм был признан лучшим в номинации «Наша кинофабрика». Режиссер фильма «В пространстве и времени…»— артист и режиссёр Артем Кузин, оператор — Андрей Лапшин, в фильме звучит музыка актёра театра и композитора Михаила Третьякова, а также интервью, записанные завлитом театра Анастасией Колесниковой. После официальной интернет-премьеры фильм останется в доступе на YouTube-канале театра навсегда, его можно будет посмотреть в любое время.