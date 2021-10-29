Негативное влияние на экологию снижается на полигоне Приволжской железной дороги

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Благодаря проведённой работе за 9 месяцев 2021 года структурные подразделения в границах ПривЖД снизили выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух: от стационарных источников – на 40 тонн (на 7%), от передвижных источников – на 2,3 тыс. тонн (на 16,4%). Сброс загрязненных сточных вод снизился на 55,6 тыс. кубометров (на 30%) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.Негативное воздействие на окружающую среду также снижается за счёт вовлечения в хозяйственный оборот отходов производства и потребления. За январь-сентябрь 2021 года их доля в общем объёме отходов превысила 83%. До конца года более 96 тонн отходов бумаги, стекла и пластика планируется вовлечь во вторичный оборот.В рамках Года экологии в ОАО «РЖД» с января на ПривЖД реализуется комплексный план природоохранных мероприятий, насчитывающий более 70 пунктов. В частности, они предусматривают селективный сбор вторичных ресурсов, ликвидацию несанкционированных свалок и высадку деревьев. Также с начала года железнодорожники участвуют в региональных экологических акциях, проводимых в том числе на особо охраняемых территориях в Саратовской, Волгоградской и Астраханской областях. Особый акцент делается на проведение просветительских мероприятий экологической направленности, а также конкурсов среди детей и железнодорожников.***Железнодорожники на постоянной основе ведут мониторинг состояния окружающей среды. Так, за последние 11 лет объём выбросов загрязняющих веществ на полигоне ПривЖД снижен на 52%, сбросы загрязнённых сточных вод сокращены на 93%, обновлено 95% фондов природоохранного назначения. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снижаются за счёт более рационального использования топливно-энергетических ресурсов и тягового подвижного состава, а также перевода систем отопления на экологичные виды топлива.