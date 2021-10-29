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Негативное влияние на экологию снижается на полигоне Приволжской железной дороги

Новости
Негативное влияние на экологию снижается на полигоне Приволжской железной дороги

На Приволжской магистрали реализуется комплекс мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Благодаря проведённой работе за 9 месяцев 2021 года структурные подразделения в границах ПривЖД снизили выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух: от стационарных источников – на 40 тонн (на 7%), от передвижных источников – на 2,3 тыс. тонн (на 16,4%). Сброс загрязненных сточных вод снизился на 55,6 тыс. кубометров (на 30%) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Негативное воздействие на окружающую среду также снижается за счёт вовлечения в хозяйственный оборот отходов производства и потребления. За январь-сентябрь 2021 года их доля в общем объёме отходов превысила 83%. До конца года более 96 тонн отходов бумаги, стекла и пластика планируется вовлечь во вторичный оборот.

В рамках Года экологии в ОАО «РЖД» с января на ПривЖД реализуется комплексный план природоохранных мероприятий, насчитывающий более 70 пунктов. В частности, они предусматривают селективный сбор вторичных ресурсов, ликвидацию несанкционированных свалок и высадку деревьев. Также с начала года железнодорожники участвуют в региональных экологических акциях, проводимых в том числе на особо охраняемых территориях в Саратовской, Волгоградской и Астраханской областях. Особый акцент делается на проведение просветительских мероприятий экологической направленности, а также конкурсов среди детей и железнодорожников.

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Железнодорожники на постоянной основе ведут мониторинг состояния окружающей среды. Так, за последние 11 лет объём выбросов загрязняющих веществ на полигоне ПривЖД снижен на 52%, сбросы загрязнённых сточных вод сокращены на 93%, обновлено 95% фондов природоохранного назначения. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снижаются за счёт более рационального использования топливно-энергетических ресурсов и тягового подвижного состава, а также перевода систем отопления на экологичные виды топлива.