29 октября 2021 ПЯТНИЦА
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Более 2,7 тысяч забытых вещей возвращено пассажирам в январе-сентябре

Новости


С начала 2021 года в поездах формирования Приволжского филиала АО «ФПК» было найдено и возвращено владельцам более 2,7 тысяч забытых вещей. Это удалось сделать благодаря онлайн-сервису поиска забытых вещей, который начал действовать с марта 2019 года.

Всего с момента запуска услуги в поездах формирования Приволжского филиала АО «ФПК» владельцам было возвращено более 6 тыс. забытых вещей.

Самыми частыми находками традиционно являются документы, предметы одежды, телефоны, часы, планшеты, наушники и зарядные устройства к гаджетам.

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Если пассажир забыл что-нибудь в поезде, ему необходимо заполнить электронную заявку в разделе «Услуги и сервисы» на официальном сайте ОАО «РЖД». В анкете нужно указать имя, номер билета, телефон, электронную почту и последние четыре символа номера документа, по которому был куплен билет. Также потребуется составить описание утраченной собственности и указать предполагаемое место в вагоне, где она была оставлена. После обработки заявки будет предложено идентифицировать вещи по фотографиям. Забытые вещи возвращаются их владельцу лично. Поиск вещей возможен в течение 30 дней с начала поездки.