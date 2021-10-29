В Саратовской области завершилась «Школа Добро.Университета»

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«Школа Добро.Университета» – это образовательный интенсив, разработанный Ассоциацией волонтерских центров и направленный на внедрение единых стандартов обучения участников добровольческой деятельности.От региона в состав участников вошли сотрудники заинтересованных министерств и ведомств, представители 15 муниципальных районов, образовательных организаций высшего и профессионального образования, добровольческих общественных организаций и объединений.«Добру можно учиться. Три дня в регионе работали федеральные эксперты. В программу вошли: тренинги, интерактивная презентация «Кто такой волонтер?», лекции об истории добровольческого движения, «Битва кейсов» и многое другое. В результате ждем, что в области увеличится количество волонтеров», - сказал министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов.Участники признаются, что образовательная программа подарила им множество интересных практик.«Это уникальная школа, которая объединяет тех, кто уже давно работает волонтером и тех, кто только начинает этим заниматься. Эксперты ответили на сотни вопросов и помогли каждому с решением актуальных проблем. Очень интересные лекции. Считаю, что такие программы стоит проводить чаще», - сказала старший информационный координатор «ЛизаАлерт» Саратовской области Людмила Лебедева.Образовательная программа «Школы» была разделена на два уровня: обучение организаторов добровольческой деятельности и волонтеров.«В Балашовском районе действуют волонтерские организации различной направленности: от поисковиков до школьников. Образовательный интенсив поможет мне в работе с ними. Очень важно, что нам не только рассказали о новых практиках, но и дали попробовать методики на себе. Было очень интересно. А главное, раз Саратовскую область включили в 15 пилотных регионов, значит работу наших волонтеров видят и ценят на федеральном уровне», - отметила начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Балашовского муниципального района Ольга Комочкова.По итогам образовательной программы «Школа Добро.Университета» все участники получили сертификаты, раздаточный материал. Самым активным участникам вручены памятные подарки и призы от министерства молодежной политики и спорта Саратовской области и Ассоциации волонтерских центров.