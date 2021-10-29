В Саратове продолжается процесс инвентаризации электросетевого хозяйства

просмотров: 204

Напомним, в 2002 году муниципалитет передал по договору аренды в пользование ЗАО «СПГЭС» 14 672 объекта электросетевого хозяйства. Ведется процесс инвентаризации данных объектов. В целях ее более оперативного проведения был заключен контракт с ООО «Триумфгрупп» на подготовку технических планов, с помощью которых объекты будут поставлены на государственный кадастровый учет. Это позволит их идентифицировать и закрепить расположение по определенному адресу, а значит – осуществлять контроль за сохранностью объектов.Комитет по управлению имуществом предоставил ООО «Триумфгрупп» все необходимые выписки из реестра муниципальной собственности для подготовки указанных технических планов.В ходе совещания было принято решение о совместном и оперативном взаимодействии представителей ЗАО «СПГЭС» с кадастровыми инженерами ООО «Триумфгрупп» с целью осуществления геодезической съемки объектов на местности и подготовки выверенных сличительных ведомостей по объектам в максимально короткие сроки.