В Пушкинке объявлены победители областного творческого конкурса

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Торжественное подведение итогов состоялось в онлайн-формате. С приветствием к участникам конкурса обратилась директор Пушкинской библиотеки – Наталия Станиславовна Абрамова. Она поблагодарила всех, кто прислал работы на конкурс, поздравила победителей с заслуженной наградой и призвала ребят больше интересоваться отечественной историей и такими великими личностями, как Александр Невский. Наталия Станиславовна отметила выдающиеся заслуги прославленного полководца для сохранения и становления русского государства, его духовного объединения. Недаром князь Александр Невский по сей день предстает перед нами не только как русский национальный герой, мудрый политик, непревзойденный стратег и воин, не проигравший ни единого сражения, но и как один из самых почитаемых святых в России.Яркая, всесторонне одаренная личность христианского правителя, история его жизни, «ставшей житием», отразилась в творческой работе белорусского художника-пескографа Светланы Климентины. Музыкальный клип, сопровождаемый ее высококлассной песочной анимацией, стал не только изящным подарком для участников торжественного мероприятия, но и свидетельством того, что проводимый конкурс вызвал интерес у творческих людей далеко за пределами Саратовской области.Напомним, что творческий конкурс «Александр Невский: жизнь, ставшая житием» стартовал в октябре 2020 года и проводился по двум номинациям и трем возрастным категориям: от 7 до 10 лет, от 11 до 13 и от 14 до 17 лет. В номинации «Не в силе Бог, а в правде» ребята представили свои сочинения и эссе о влиянии исторической фигуры Александра Невского на историю Российского государства. Вторая номинация - «Жизнь, ставшая житием» - включала в себя рисунки-иллюстрации на тему великих побед князя Александра Невского и его духовного служения народу и Отечеству.На областной этап конкурса была отобрано и прислано более 150 работ. Члены жюри, в состав которого вошли специалисты из разных областей искусства, отметили их высокий содержательный, эстетический и художественный уровни исполнения. В каждой из работ ощущалось трепетное личное отношение ее автора, уважение и преклонение перед легендарной личностью святого князя. Это в своем выступлении отметил один из членов жюри, преподаватель Саратовского художественного училища имени А.П. Боголюбова, член Союза художников России Алексей Петрович Чусляев.В заключение мероприятия были объявлены имена победителей в каждой номинации, а также представлен обзор имеющейся в Пушкинской библиотеке литературы о жизни и подвигах великого князя Александра Невского.