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Студенты Саратовского Театрального института представят дипломный спектакль на сцене ТЮЗа имени Киселева

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29 и 30 октября 2021 года Саратовский театр юного зрителя им. Ю.П. Киселева и Театральный институт СГК им. Собинова представляют премьеру дипломного спектакля мастерской народной артистки России, профессора Риммы Беляковой и доцента Олега Загуменнова «Шекспир. Диалоги».

- В спектакль вошли самые эмоциональные и яркие моменты трагедий, которые позволят начинающим артистам проявиться и показать себя с лучшей стороны, - отметила народная артистка России, профессор Римма Белякова. - Зрители смогут насладиться эпизодами из самых известных трагических произведений Уильяма Шекспира, герои которых принадлежат к разным национальностям и эпохам, но одинаково подвластны всем человеческим порокам: неудержимой жажде власти, всепоглощающей страсти, ревности и самолюбию.

Постановка «Шекспир. Диалоги» включает в себя отрывки сразу из четырех пьес английского драматурга: «Отелло», «Макбет» и «Антоний и Клеопатра» в переводе Б. Пастернака и «Король Ричард III» в переводе М. Донского.

Администрация театра юного зрителя напоминает, что вход на спектакль осуществляется с предъявлением QR-кода и паспорта. Наличие маски обязательно.