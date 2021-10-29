Студенты Саратовского Театрального института представят дипломный спектакль на сцене ТЮЗа имени Киселева

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Постановка «Шекспир. Диалоги» включает в себя отрывки сразу из четырех пьес английского драматурга: «Отелло», «Макбет» и «Антоний и Клеопатра» в переводе Б. Пастернака и «Король Ричард III» в переводе М. Донского.Администрация театра юного зрителя напоминает, что вход на спектакль осуществляется с предъявлением QR-кода и паспорта. Наличие маски обязательно.