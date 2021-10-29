Аэропорт «Гагарин» переходит на зимнее расписание

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Всего в осенне-зимний период 2021/2022 годов рейсы из «Гагарина» будут выполняться по 14 направлениям. Полеты по ним будут выполнять 11 авиакомпаний - «Россия», «Победа», Nordwind, «Икар», S7, UTair, Red Wings, «Азимут», Smartavia, Azur Air и Royal Flight.В Москву будет выполняться семь рейсов ежедневно. Полеты в столицу запланировали авиакомпании «Россия» (в Шереметьево), «Победа» (во Внуково), Red Wings, S7 Airlines и Smartavia (в Домодедово).В аэропорт Пулково (Санкт-Петербург) ежедневные рейсы продолжит выполнять авиакомпания «Победа». Авиаперевозчик также будет выполнять рейсы в «курортную столицу» России город Сочи с частотой четыре раза в неделю по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.В зимнем расписании «Гагарина» продолжится выполнение рейсов на курорты Египта в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.В зимнем сезоне полеты в Хургаду с 13 ноября будет выполнять авиакомпания Azur Аir, а с 9 ноября – авиакомпания Royal Flight. Также в Хургаду продолжит летать авиакомпания Red Wings с вылетами раз в неделю по пятницам.В Шарм-эль-Шейх полеты с 3 ноября запланировали авиакомпании Nordwind и с 19 ноября - Azur Аir.Зимой из аэропорта «Гагарин» можно будет улететь прямыми рейсами в Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Казань, Минеральные Воды, Махачкалу, Сургут и Ереван. Также продолжат выполняться рейсы в Худжанд.Уточнить расписание полетов можно на официальном сайте аэропорта «Гагарин» в разделе «Сезонное расписание», стоимость билетов и условия перевозки – на сайтах авиакомпаний.