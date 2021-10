Молодой бренд BY street-fashion расширяет горизонты

просмотров: 319

Идейным вдохновителем, креативным директором и лицом бренда является Виктория Десятникова, известный дизайнер. Вдохновением для коллекции послужили российские супергерои, разработкой которых занимается BY, например, Баба-Яга, Леший и другие. Каждая модель проработана с ювелирной любовью к деталям.По словам Виктории Десятниковой, полет мысли, свобода, креатив и смелость – это все, что BY олицетворяет собой без всяких условностей. В комфортную одежду добавлены немного кутюра и шика. Вся коллекция одежды – яркий микс нестандартных решений, интерпретаций, принтов и элементов, новый, неповторимый фьюжн, сумасшествие, очень органичное в своей нестандартности. Не случайно марка одежды BY street-fashion, имеющая совсем юный возраст, привлекла внимание многих медийных личностей, включая Моргенштерна и Ксению Собчак.После показа в Ball-room Atlantis 2 ноября состоится большой совместный концерт Zivert и Jony. Бренд проведет показ и 4 ноября на афтепати в пентхаусе Burj Al Arab с Филиппом Киркоровым и другими звездами шоу-бизнеса.