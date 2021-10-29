Книга «Испанская одиссея» Бориса Алексеева – романтическое путешествие во времени и пространстве

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Всё здесь кажется идеальным. Композиция оригинальна. Раскрыты основные темы, конфликт и образ главного героя. С поразительной точностью выверено каждое изобразительное средство: всё на своём месте и выполняет одновременно две функции: делает язык произведения красочным и помогает донести идеи автора. При этом читается произведение легко. От произведения веет влиянием классики. В книге присутствуют мотивы человека-борца Хемингуэя в образе Сандро, библейские ретроспекции.В целом книга «Испанская одиссея» — это романтическое путешествие во времени и пространстве. Путешествие в поисках себя и своего предназначения. Путешествие по огромному кругу человеческой жизни.Книга начинается романом «Солнце моё». И тотчас автор цепляет читателя весьма странной временнОй головоломкой, в которой оказался главный герой романа двадцатилетний испанец по имени Огюст. С первых страниц роман переходит в разряд page-turner: читатель пойман в сети и уже не может оторваться. Это выигрышная стратегия.Повествование начинается с того дня, когда двадцатилетний безработный скучающий бездельник Огюст решает побаловать себя невинной «охотой за человеком». Ощутив себя легендарным Шерлоком Холмсом, он следует за незнакомым стариком, намереваясь раскрыть его «тайные планы». Однако вскоре ситуация меняется с точностью до наоборот — «жертвенным ягнёнком» становится сам Огюст.Дальше с героем происходит весьма странная метаморфоза – он попадает в прошлое, в начало ХХ-го века. В новом времени его жизнь поначалу складывается неплохо. Любовь прекрасной Катрин, семейное счастье, профессиональная востребованность. Мог ли Огюст мечтать о такой житейской удаче у себя «на родине» в 90-х годах ХХ-го века?Однако обстоятельства новой жизни вскоре начинают преследовать Огюста. Один за другим гибнут дорогие ему люди. Постепенно приходит понимание, что, оказавшись в прошлом, он невольно занял место, предназначенное другому.Важную роль в произведении играет хронотоп. Линейности во времени действия нет. Композиция похожа на кольцевую и, можно сказать, имеет форму уробороса — свернувшейся в кольцо змеи, кусающей себя за хвост, древнего символа цикличности всего происходящего в мире. Это подчёркивается тем обстоятельством, что место действия произведения всегда одно и то же — родной город Сан-Педро. В каком бы времени Огюст ни оказывался, какие бы события с ним ни происходили, он всегда возвращается в этот город.Автор ведёт сюжетную линию романа через множество житейских поворотов и приключений. Впору задаться вопросом: каков главный смысл столь причудливого повествования? Ответ на этот вопрос тем более слышен, чем более действие приближается к окончанию романа. Смысл романа (прожитой жизни, земного бытия) в любви! Любовь в романе «Солнце моё» — цель круговорота всего сущего, символ самой жизни.Несколько красочных рассказов на испанскую тему, помещённых как бы в продолжение романа «Солнце моё», превращают текст книги в полифоническое произведение, одинаково хорошо звучащее во всяком времени и географическом пространстве.И ещё: огромное количество потаённых смыслов раскрывается перед внимательным читателем при повторном прочтении этой удивительной книги.