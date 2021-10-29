Принять участие во Всероссийской переписи населения призвал полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров

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Кроме того, традиционный формат также сохранился – переписчики проводят опрос населения используя планшетные компьютеры.«Благодаря участию в переписи мы увидим многое – сколько нас, какие мы, какое у нас жильё, чему мы учимся, сколько молодежи и пенсионеров, к чему мы стремимся. И чем больше людей примет участие в переписи, тем точнее будет отражение нашего развития, потребностей и ярче – видение нашего будущего. С учетом используемого онлайн и оффлайн форматов, уверен, что у россиян и у всех, кто живет в ПФО, есть все возможности, чтобы принять участие во Всероссийской переписи населения, и считаю, что это сделать очень важно», – рассказал полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров.Если жители Саратовской области не желают, чтобы их посещали переписчики, переписавшись через портал Госуслуги, они могут сообщить цифровой код по телефону горячий линии Саратовстата (8452) 49-35-48 с 10.00 до 20.00, – сообщают в ведомстве, или даже написать в директ официального аккаунта в Инстаграм @Sarartovstat.По данным Саратовстата 43% переписного персонала, приступившего к работе, привиты от коронавирусной инфекции или переболели ранее. Кроме того, в ведомстве строго соблюдают антиковидные меры – переписной персонал не допускается к работе с признаками ОРВИ. Переписчикам выданы маски и перчатки, ежедневно осуществляется контроль температуры.Началось массовое тестирование переписного персонала Саратовской области на COVID-19. Ситуация по заболеваемости в Саратовстате на особом контроле. В ведомстве сообщили, что 3% подобранного переписного персонала заболели разными видами заболевания до начала переписи, из них менее 1% имеют подтвержденный диагноз COVID-19.Информации о переписчиках, заразившихся во время работы на переписи, не зафиксировано.По информации Саратовстата и пресс-службы полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова