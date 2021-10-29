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В областной библиотеке Тамбова открылась выставка «Известный и неизвестный Рахманинов»
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В областной библиотеке Тамбова открылась выставка «Известный и неизвестный Рахманинов»

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В Тамбовской области в рамках масштабного российского проекта по празднованию юбилеев выдающихся исторических личностей нашей страны состоялось культурно-просветительское выставочное мероприятие. Оно посвящено подготовке к празднованию 150-летия со дня рождения Сергея Васильевича Рахманинова, великого русского композитора.

Мероприятие организовано Министерством культуры РФ. В его рамках состоялось открытие в Тамбовской областной библиотеке имени А. С. Пушкина стендовой выставки Российского национального музея музыки «Известный и неизвестный Рахманинов», посвященной жизни и творчеству композитора. Также прошло большое пленарное заседание, темой которого стала подготовка к празднованию 150-летия со дня рождения С.В. Рахманинова. На нем выступили члены оргкомитета, ректоры высших музыкальных учебных заведений и директора концертных организаций. Участники заседания обсудили не только планы подготовки учреждений культуры ЦФО и Тамбовской области к юбилею Рахманинова, но и роль концертных организаций и высших музыкальных учреждений в изучении и продвижении рахманиновского наследия в России и в мире, рахманиновские традиции в музыкальном образовании РФ и многое другое.

Еще одним мероприятием стала экскурсия в музей-заповедник С. В. Рахманинова «Ивановка».