Ольга Сынкина отметила ключевое значение независимой оценки качества условий оказания услуг
На заседании Саратовской областной Думы состоялось обсуждение вопроса об обязательном публичном отчёте губернатора о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые расположены на территории региона, за 2020 год.
По словам депутата Ольги Сынкиной (фракция «Единая Россия») данная тема имеет ключевое значение, поскольку независимую оценку проводят ведомственные общественные советы.
«Независимая оценка качества условий оказания услуг учреждениями культуры проводится раз в три года. По итогам 2020 года в сфере культуры была проведена независимая оценка четырёх региональных учреждений и 44-х муниципальных. На примере Исторического парка «Россия – моя история» депутатами были рассмотрены особенности проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры. Вместе с общественниками мы оценили результаты этой оценки и разработали рекомендации по улучшению деятельности организаций в данной сфере. И в дальнейшем многие учреждения культуры учли данные рекомендации в своей работе, что позволило повысить качество их деятельности», – пояснила Сынкина.
Она добавила, что данный публичный отчёт касается отдельных тем и направлений, а одним из важных итогов проведения независимой оценки является продолжение работы по созданию в учреждениях культуры доступной среды для граждан с ограниченными возможностями здоровья, включая улучшение материально-технического обеспечения учреждений культуры, а также внедрение услуг сурдоперевода.
«В современных реалиях, в условиях пандемии, немаловажное значение имеет возможность наших граждан получить широкий доступ к услугам в сфере культуры с использованием сети Интернет. Проведение независимой оценки способствует разработке и реализации мероприятий по улучшению качества работы организаций в сфере культуры, устанавливает диалог между учреждениями и гражданами», – добавила Сынкина. Напомним, именно на это направлен национальный проект «Культура».