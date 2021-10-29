Ольга Сынкина отметила ключевое значение независимой оценки качества условий оказания услуг

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По словам депутата Ольги Сынкиной (фракция «Единая Россия») данная тема имеет ключевое значение, поскольку независимую оценку проводят ведомственные общественные советы.«Независимая оценка качества условий оказания услуг учреждениями культуры проводится раз в три года. По итогам 2020 года в сфере культуры была проведена независимая оценка четырёх региональных учреждений и 44-х муниципальных. На примере Исторического парка «Россия – моя история» депутатами были рассмотрены особенности проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры. Вместе с общественниками мы оценили результаты этой оценки и разработали рекомендации по улучшению деятельности организаций в данной сфере. И в дальнейшем многие учреждения культуры учли данные рекомендации в своей работе, что позволило повысить качество их деятельности», – пояснила Сынкина.Она добавила, что данный публичный отчёт касается отдельных тем и направлений, а одним из важных итогов проведения независимой оценки является продолжение работы по созданию в учреждениях культуры доступной среды для граждан с ограниченными возможностями здоровья, включая улучшение материально-технического обеспечения учреждений культуры, а также внедрение услуг сурдоперевода.«В современных реалиях, в условиях пандемии, немаловажное значение имеет возможность наших граждан получить широкий доступ к услугам в сфере культуры с использованием сети Интернет. Проведение независимой оценки способствует разработке и реализации мероприятий по улучшению качества работы организаций в сфере культуры, устанавливает диалог между учреждениями и гражданами», – добавила Сынкина. Напомним, именно на это направлен национальный проект «Культура».