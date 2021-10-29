В Саратовском областном центре народного творчества почтили память исполнительницы народных песен Лидии Руслановой
27 октября исполняется 121 год со дня рождения исполнительницы народных песен Лидии Руслановой.
В годовщину со дня рождения певицы сотрудники Саратовского областного центра народного творчества, названного её именем, почтили память великой соотечественницы и возложили цветы к её памятнику, расположенному на крыльце Центра.
В памяти и сердцах людей Лидия Русланова навсегда останется легендарной личностью, чьё творчество признано эталоном исполнительства русской песни.