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За два года в Саратовской области будут созданы семь модельных библиотек в рамках нацпроекта «Культура»

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Саратовская область - в авангарде модернизации муниципальных библиотек в рамках нацпроекта «Культура».

В 2021 году модельные библиотеки созданы в 3-х районах области. Это Центральная библиотека МБУК «Централизованная библиотечная система Советского МР Саратовской области», выделено 10 млн рублей; Библиотека № 1 МУК «Централизованная библиотечная система города Саратова», выделено 5 млн рублей; Филиал № 17 МБУ «Централизованная библиотечная система Энгельсского МР» , выделено 5 млн рублей.

Вышло распоряжение Правительства РФ от 6 сентября о выделении средств из резервного фонда.

По итогам проведения конкурса на создание модельных библиотек в 2022 году заявки от Центральной библиотеки МУК «ЦБС Петровского района» (10 млн рублей), детской библиотеки МБУК «ЦБС» Александрово-Гайского муниципального района(5 млн рублей), центральной детской библиотеки МБУК «Пугачевская районная межпоселенческая библиотека» (5 млн рублей), центральной детской библиотеки-филиала МУК «Межпоселенческая районная библиотека Татищевского муниципального района» (5 млн рублей) признаны победителями.

Комментарий и.о.министра культуры Саратовкой области Т.В.Астафьевой:

- Саратовская область имеет большой позитивный опыт по созданиб модельных библиотек, который активно распространяется на другие регионы В 2018 году в рамках реализации пилотного проекта по созданию модельных библиотек нового поколения, реализуемого

Всероссиской библиотекой иностранной литературы им. М.И. Рудомино, при поддержке Министерства культуры РФ и министерства культуры области создана первая в регионе и пятая в России модельная библиотека нового поколения – Межпоселенческая центральная библиотека Лысогорского муниципального района.

В 2019 году библиотеки области приняли активное участие во Всероссийском конкурсе на создание модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура» и 9 из них стали победителями (Ивантеевский, Питерский, Краснопартизанский, Хвалынский, Энгельсский, Татищевский муниципальные районы, г. Балаково, г. Саратов. Саратовская область вошла в число трёх регионов (наряду с Самарской областью и Республикой Коми), которые получили максимальную поддержку на создание модельных библиотек нового поколения (по 9 библиотек).

В 2020 году процесс модернизации муниципальных библиотек получил дальнейшее развитие. На средства муниципального бюджета и внебюджетных источников (более 5 млн. рублей) модернизирована и обрела статус модельной библиотеки нового поколения детская библиотека № 27 централизованной библиотечной системы г. Саратова.

Осуществлена модернизация Куликовской сельской библиотеки Татищевского муниципального района. Ремонт помещений произведен за счет федеральных средств в рамках проекта «Культура малой Родины». Оформление внутреннего пространства, приобретение новой литературы (300 экземпляров), мебели и оборудования осуществлено за счет средств муниципального бюджета (608 тыс. руб.).

Создание современного пространства значительно расширило возможности модельных библиотек в обслуживании пользователей, превратило их в интеллектуальные и культурные центры своих территорий.

Посещаемость и книговыдача этих библиотек увеличились практически в 2 раза (в доковидный период), возросло число обращений к электронным ресурсам.

Благодаря участию в национальном проекте «Культура» до конца 2022 года в регионе будут созданы еще 7 модельных библиотек в шести муниципальных районах и городе Саратове.