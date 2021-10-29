"Уборщица" вынесла из квартиры пенсионера два мобильника и телевизор

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По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. В ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».Сотрудниками оперативно-сыскного отдела ОУР УМВД России по городу Саратову по подозрению в совершении преступления в отдел полиции доставлена 20-летняя местная жительница. Ранее не судимая горожанка пояснила, что сдала похищенное имущество в комиссионный магазин, а вырученные деньги потратила на личные нужды.Кроме того, установлена причастность женщины к совершению еще одной кражи на территории Заводского района. 37-летний мужчина оставил на лавочке сотовый телефон стоимостью 6500 рублей, который подозреваемая присвоила себе и в дальнейшем также сдала в комиссионный магазин. В настоящее время горожанке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.