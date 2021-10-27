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Первокурсница СГУ победила на Всероссийском фестивале науки «NAUKA 0+»

Новости
Первокурсница СГУ победила на Всероссийском фестивале науки «NAUKA 0+»

Студентка 1 курса факультета фундаментальной медицины и медицинских технологий СГУ Александра Айдинова стала победителем на Всероссийском фестивале науки «NAUKA 0+». Фестиваль проходил в первой декаде октября.

Александра в дистанционном формате выступила на конференции «Междисциплинарные научные проекты школьников» с докладом на тему «Разработка протокола ПЦР для вируса простого герпеса». По итогам работы её наградили дипломом победителя.

«Сейчас про ПЦР говорят почти каждый день, но мало кто понимает принцип работы этого метода, и то, как он применяется. Поэтому я решила посвятить работу освещению этой темы. В ней подробно описывается, как самому разработать протокол, по которому в дальнейшем можно сделать анализ и узнать наличие или отсутствие у человека вируса герпеса. Этот вирус я выбрала потому, что по статистике около 90% всех людей являются его переносчиками. Хотелось бы заинтересовать людей этой темой и сподвигнуть сделать тест. Я начала работу в конце 11 класса и продолжила на 1 курсе факультета фундаментальной медицины и медицинских технологий», — рассказала Александра.

Студентка добавила, что в работе ей помогали сотрудники национального исследовательского центра «Курчатовский институт».