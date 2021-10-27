Всероссийская перепись населения онлайн пройдет до 8 ноября

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Переписаться через сайт можно до 8 ноября, пройти перепись дома с переписчиком или самостоятельно посетить переписной участок — до 14 ноября.Директор регионального центра «Молодежь плюс», член Общественной палаты области Андрей Капитонов обратился к молодежи с просьбой помочь старшему поколению пройти перепись населения в онлайн-формате.«Главная особенность и удобство Всероссийской переписи населения — возможность ответить на вопросы через портал «Госуслуги». В сложной эпидемиологической обстановке это мера стала необходимостью, ведь многим, в особенности пожилым людям, опасно лишний раз контактировать с кем-либо. Переписчики, конечно, проходят ПЦР-тесты и вакцинируются, но самой эффективной защитой остаётся самоизоляция. Тем не менее, не все бабушки и дедушки имеют доступ к Интернету и владеют смартфонами или компьютерами. Пройти перепись им могут помочь дети, внуки, родственники или же волонтёры. Призываю каждого позаботиться о своих близких, предложить им помощь в прохождении вопросов «на удаленке». Всего несколько кликов могут сохранить здоровье родного вам человека», - сказал Капитонов.Напомним, перепись населения можно пройти в многофункциональном центре – с 27 по 30 октября и с 1 по 6 ноября. В эти дни в каждом подразделении МФЦ обеспечена возможность прохождения переписи с переписчиком или самостоятельно через портал Госуслуг. Четыре тысячи граждан уже воспользовались возможностью переписаться в центрах «Мои Документы».Министерство информации и печати области по информации профильных ведомств