Всероссийская перепись населения онлайн пройдет до 8 ноября
Всероссийская перепись населения по всей России началась 15 октября и продолжится до 14 ноября. За 10 дней участие во Всероссийской переписи населения приняли свыше 735 тысяч жителей региона. 188 тысяч человек прошли перепись онлайн на портале Госуслуг.
Переписаться через сайт можно до 8 ноября, пройти перепись дома с переписчиком или самостоятельно посетить переписной участок — до 14 ноября.
Директор регионального центра «Молодежь плюс», член Общественной палаты области Андрей Капитонов обратился к молодежи с просьбой помочь старшему поколению пройти перепись населения в онлайн-формате.
«Главная особенность и удобство Всероссийской переписи населения — возможность ответить на вопросы через портал «Госуслуги». В сложной эпидемиологической обстановке это мера стала необходимостью, ведь многим, в особенности пожилым людям, опасно лишний раз контактировать с кем-либо. Переписчики, конечно, проходят ПЦР-тесты и вакцинируются, но самой эффективной защитой остаётся самоизоляция. Тем не менее, не все бабушки и дедушки имеют доступ к Интернету и владеют смартфонами или компьютерами. Пройти перепись им могут помочь дети, внуки, родственники или же волонтёры. Призываю каждого позаботиться о своих близких, предложить им помощь в прохождении вопросов «на удаленке». Всего несколько кликов могут сохранить здоровье родного вам человека», - сказал Капитонов.
Напомним, перепись населения можно пройти в многофункциональном центре – с 27 по 30 октября и с 1 по 6 ноября. В эти дни в каждом подразделении МФЦ обеспечена возможность прохождения переписи с переписчиком или самостоятельно через портал Госуслуг. Четыре тысячи граждан уже воспользовались возможностью переписаться в центрах «Мои Документы».
Министерство информации и печати области по информации профильных ведомств