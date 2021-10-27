Две третьих билетов на поезда дальнего следования оформлены онлайн в январе-сентябре
За 9 месяцев 2021 года на поезда дальнего следования, отправившиеся с вокзалов и станций Приволжской железной дороги, было оформлено более 1 миллиона 165 тысяч электронных билетов через Интернет.
Доля онлайн-продаж составила 62.8% от общего количества реализованных в этот период билетов. Напомним, по итогам 2020 года данный показатель был на уровне 56%.
Большая часть электронных билетов – 74,5% от общего количества – оформлена через официальный сайт ОАО «РЖД». Услугой электронной регистрации на поезд воспользовались почти 1 млн 165 тыс. пассажиров.
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В условиях неблагоприятной эпидемической обстановки холдинг «РЖД» рекомендует пассажирам оформлять проездные документы, пользуясь удаленными сервисами. Пользователям смартфонов на базе операционной системы Android или iOS доступно официальное мобильное приложение «РЖД Пассажирам». С его помощью можно приобрести без комиссии билеты на поезда дальнего следования и пригородного сообщения, оформить перевозку багажа и домашних животных, проверить информацию о ранее приобретенных билетах, узнать расписание поездов, авторизоваться в программе лояльности.
Подробную информацию о правилах оформления электронного билета можно получить на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».