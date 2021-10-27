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Железнодорожники обеспокоены ростом количества случаев вандализма в отношении подвижного состава и оборудования

Новости
Железнодорожники обеспокоены ростом количества случаев вандализма в отношении подвижного состава и оборудования

За 9 месяцев 2021 года на Приволжской железной дороге зафиксировано 27 фактов вандализма в отношении подвижного состава и оборудования.

Это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В числе произошедших нарушений – обкидывание поездов камнями (4 факта), битьё стёкол в поездах (12 фактов), битьё линз светофоров (3 факта) и раскраска подвижного состава «граффити» (8 фактов). В большинстве случаев нарушителями становились неработающие граждане и подростки.

Количество хищений имущества компании с начала года увеличилось более чем на 18,3% и составило 259 случаев. Прирост обусловлен увеличением количества хищений материалов верхнего строения пути (192 случая) и элементов подвижного состава (7 случаев).

Также в январе-сентябре было зарегистрировано 86 актов незаконного вмешательства в деятельность железнодорожного транспорта, что на 6,5% меньше, чем годом ранее. Наряду с увеличением количества ложных сообщений о минировании (6 сообщений) отмечается уменьшение ситуаций, когда граждане оставляли бесхозные предметы на объектах инфраструктуры (6 случаев) и накладывали посторонние предметы на рельсы (3 случая). Кроме того, было зафиксировано 49 случаев повреждения средств железнодорожной автоматики, телемеханики и связи. Это на 3,9% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

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Напоминаем, что любое незаконное вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта негативно отражается на работе магистрали, в том числе может отрицательно повлиять на движение пассажирских поездов пригородного и дальнего сообщения. Данные действия запрещены законом и влекут за собой административную или уголовную ответственность.

При обнаружении каких-либо происшествий, посторонних граждан (предметов) на объектах ОАО «РЖД» необходимо незамедлительно информировать дежурные службы полиции и ситуационный центр Приволжской железной дороги по телефону: 8-937-227-52-02.